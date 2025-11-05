普發現金今開放預登記！最快11/11入帳 網友熱議5大QA一次看





【NOW健康 陳如頤／台北報導】賴清德總統於10月23日公告「中央政府因應國際情勢強化經濟、社會及民生國安韌性特別預算案」，消息一出立刻掀起熱議。「全民+1政府相挺」普發現金登記網站於11月5日起至11月9日為期5天開放預登記，並於11月10日起全面開放登記。凡於預登記期間及11月10日當天完成登記並經系統檢核成功者，款項將於11月11日18時起至11月12日依各銀行作業程序陸續入帳。不少人關心「怎麼領」、「何時領」等實際細節，也有人好奇是否能將這筆錢捐出做公益？《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月「普發現金QA」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的5大普發現金QA。

▲網友熱議5大普發現金QA。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）



普發現金領取管道多元 官網預計於11月5日至11月9日開放為期5天的「預登記」



觀察3個月內網路上針對「普發現金QA」相關話題的討論，可以發現最多人詢問的問題便是「領取方式有哪些？」根據財政部規劃，民眾可選擇「普發現金官網登記入賬」、「實體 ATM 機台領取」或「郵局臨櫃現領」等多種管道。



有網友表示「最推薦登記入帳，最快、最方便，也不用出門排隊」，官網預計於11月5日至11月9日開放為期5天的「預登記」，採身分證或居留證尾數分流，11月10日起則不限尾數登記。



官網登記最快什麼時候可以領？ 款項最快將自114年11月11日18時入帳



「什麼時候可以領？」也是另一個網友關注的問題，若於11月10日前完成登記並經檢核成功者，款項最快將自114年11月11日18時，依各銀行作業程序陸續入帳。



此外，不少網友也好奇這次的現金普發是否有規劃排富條款，財政部則說明此次以「全民+1 政府相挺」為訴求，故並未規劃排富條款。



「誰可以領？」網友關心度最高 密切關注官方網站查詢最新資訊或打1988



「誰可以領？」也是許多網友高度關心的事情。依據規定，符合普發現金領取資格者共分為5類：國內現有戶籍國民（含115年4月30日前國內出生並擁有出生證明的新生兒）、取得居留許可的無戶籍國民、取得永久居留許可的外國人、大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶並取得居留許可者，以及政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬。



無論你是打算利用這筆現金補貼家用、犒賞自己，還是選擇捐出行善，建議都可提前確認銀行帳戶與身分資料，密切關注官方公告，至官方網站（10000.gov.tw）或撥打免付費諮詢專線1988查詢最新資訊，安心且順利地領取屬於自己的「一萬元」！



# 首圖來源／Freepik



