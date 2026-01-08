普發現金倒數中 基四警前往轄內金融機構強化防詐宣導

MEITU 20260108 154952775

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】因應農曆年節將近，且近期假交友及假投資詐騙案件仍層出不窮，民眾常誤信詐團教戰話術，前往金融機構提（匯）款時，依詐騙集團指示以「購屋」、「裝潢」、「房屋修繕」、「假交友」、「借貸」等理由回答金融機構行員之關懷提問，往往造成民眾財產巨大損失。

MEITU 20260108 155015239

第四分局轄區內四家金融機構行員近期分別攔阻成功新臺幣10萬及50萬元整等多筆款項，特於115年1月7日由副分局長林學志前往頒發獎牌給金融機構阻詐有功人員，肯定行員即時與通報之積極作為。

廣告 廣告

MEITU 20260108 155041312

第四分局長洪政崴特別呼籲，若發現疑似詐騙，迅速報警，就有機會攔阻詐騙！切記「攔阻詐騙動起來，謹慎投資勿貪財！」「穩賺不賠都是騙，保證獲利全不見！」如有相關詐騙徵候，可撥打165反詐騙諮詢專線進線諮詢；亦可透過第四分局臉書粉絲專頁等管道，提供民眾了解最新詐騙手法訊息，第四分局與轄內金融機構共同打擊詐騙！