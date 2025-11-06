普發現金兆豐再加碼 刷卡滿萬送百又抽萬元

政府普發萬元現金已上路，各家銀行卯足全力大搶商機。兆豐銀行更是大撒銀彈、火力全開，強打第二彈回饋，只要「登記入帳」至兆豐銀行帳戶，並於指定期間刷兆豐信用卡滿額，直接送刷卡金，再抽萬元大獎。

「全民+1政府相挺」普發現金進入第2天，截至今(6)晚已有超過230萬民眾「登記入帳」，明(7)天身分證字號尾數4、5即可登入財政部專屬網站(https://10000.gov.tw/)進行登記，而11月8日開放尾數6、7民眾，11月9日尾數8、9也能登記，錯過的人不限尾數可在11月10日後、明(2026)年4月底前「登記入帳」。

兆豐銀行繼推出抽萬元刷卡金優惠後，再加大回饋力道。若「登記入帳」採用兆豐銀行帳戶，且在11月12日起至明年4月30日前以兆豐信用卡累積新增一般消費滿1萬元，前2千名直接送100元刷卡金，還可參加抽獎活動，共有5位卡友可獲得1萬元大獎，以及20名猛獅文青包、100名行李電子秤，獎品相當豐富。

兆豐銀行表示，還沒有兆豐信用卡的民眾，可趁此時機申辦拿首刷禮。今(2025)年底前，新戶申請兆豐信用卡，並設定電子帳單及兆豐銀行帳戶扣繳帳單，於核卡後30天內刷滿3千元，就能享有20吋臺灣吧授權行李箱或刷卡金500元好禮2選1，放大普發萬元的價值。

政府普發現金議題火熱，導致詐騙案件暴升，近期財政部已查獲4個偽冒財政部的詐騙網站，提醒民眾要多加注意。兆豐銀行也指出，透過LINE綁定銀行個人化服務，設定即時消費訊息通知，每一筆刷卡消費都能及時掌握，不僅能避免遭到詐騙，更可安心購物。

