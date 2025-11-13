普發現金入帳「慘變警示戶」 一票苦主氣炸：錢領不出來

為防堵詐騙，多家銀行近期加強監控帳戶交易，對長期未使用或有異常資金流的帳戶啟動管制，但普發1萬元首波昨（12）日入帳後，不少民眾卻因此遭鎖帳戶，一名女子表示，家中兩名未成年孩子的普發現金加上她，共3萬元同時匯入帳戶，卻遭銀行系統誤判為資金流異常被鎖，讓她氣得直呼無理，貼文曝光後，不少苦主也遇到相同情況，抱怨帳戶遭凍結、領錢困難，痛批「防詐措施太嚴，擾民至極」。

原PO昨（12）日於Threads發文指出，普發一萬順利登記也入帳，但現金入帳後就直接被銀行偵測到「資金流異常」，帳戶直接被鎖，讓她氣得大罵「發什麼神經？就我跟兩個小孩的普發現金，異常什麼？」

其他網友也在社群平台發文抱怨，「銀行帳戶被鎖了，普發一萬錢進來了，卻領不出來，也無法轉帳」、「備註標註行政院普發1萬也會被鎖帳戶，每月帳戶都扣信用卡刷卡帳單或提領現金，鎖帳戶沒有標準，擾民至極」、「帳戶被鎖了，要跑一趟銀行臨櫃才能處理」。

留言區也有苦主現身說法，表示自己的銀行帳戶曾遭鎖定，導致無法順利入帳，處理過程相當繁瑣，必須親自到銀行臨櫃排隊辦理，且帳戶在一個月內需有4至5次交易或存款紀錄，還得連續維持3個月才能正式解鎖，提醒大家「要有心理準備，真的超麻煩」。

