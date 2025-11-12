普發現金入袋 綠營中市黨團發動認捐萬元募款餐券挨轟

適逢全民普發現金1萬元從昨日陸續發放，民進黨台中市議會黨團總召王立任(中)12日接受快樂聯播網主持人嚴玉霜專訪，呼籲支持者購買每張1萬元民進黨募款餐會票券，引來國民黨台中市議會黨團書記長李中炮轟，賴清德總統曾附和團結十講聽眾1萬元「買菜就用掉了」，現在綠營卻呼籲民眾認捐萬元募款餐券，直呼邏輯根本不通。（本報資料照片）

明年九合一大選在即，民進黨台中市議會黨團總召王立任12日接受快樂聯播網主持人嚴玉霜專訪，呼籲支持者認捐每張1萬元民進黨募款餐會票券，不過適逢全民普發現金1萬元陸續發放，引來國民黨台中市議會黨團書記長李中暗酸，昔日有賴清德總統團結十講中附和聽眾1萬元「買菜就用掉了」，今有綠營呼籲認捐萬元募款餐券，捐助民進黨中央黨部，直呼邏輯根本不通。

王立任今日中午接受嚴玉霜專訪，除講述台中市政問題，包含捷運、大巨蛋及非洲豬瘟等議題外，開場也提及民進黨過去是靠民眾贊助、支持，才有經費可以去選舉，可以支付黨公職薪水，所以每年黨公職人員都必須投入募款餐會，也強調募得資金並非進到議員本身，而是交由中央黨部，以利黨部運作、支付中央及地方黨員薪水，所以台中市議會民進黨團跟台中黨團每年底都會合辦募款餐會。

王立任說明，今年募款餐會落在12月6日晚上6時洲際棒球場旁的好運來宴展中心，目前規畫一張餐券1萬元，目標希望達到100桌，希望支持者多加來認捐，自己身為總召當然也期盼能為黨部募到更多的款項，歡迎支持民進黨的台中市民到其服務處登記餐券，屆時就能一起參加募款餐會相挺民進黨，另若想小額款民眾也可以向其服務處連繫。

回歸明年大選問題，王立任表示，自己位於海線一級戰區，應選5席，當中就包含台中市議長張清照、副議長顏莉敏在同一區，還要面對很多新人的挑戰，面對挑戰他不怕，但也要選出一個對市政有真正監督、地方服務認真的人，自己在今年總召任內就舉行35場記者會，直言這是過去總召沒有的數字。

王立任也說，不管誰當市長，大家的目標都一致，為台中市更好，強力監督不是要讓市長難看，而是把不好的事情改善，民進黨明年也推出優質人選、現任立委何欣純，希望大家能給何機會，也支持他。

對於綠營呼籲支持者認捐一張１萬元募款餐券，適逢1萬元普發發放，國民黨台中市議會黨團書記長李中開酸，民進黨30年前草創初期，或許是靠募款餐會起家，但依民進黨現行執政情形，綠營各黨各派給民眾感覺都很有錢，哪還需要百姓捐錢給他們，而且賴清德曾強調，很多人應該不需要這筆錢（普發１萬元），怎麼現在會呼籲支持者購買綠營萬元募款餐券，直言邏輯上根本不通，非常古怪。

