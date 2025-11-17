普發現金再升級 農產好禮樂開心
全民普發現金一萬元已經開始領取，為鼓勵國人支持國產農漁產品，農業部特別推出「普發現金再升級，農產好禮樂開心！」行銷活動，自即日起至年底，串聯「臺灣農產嘉年華」、「買魚去」、「農良直賣所」、「農村好物網」等農業四大網購平臺，推出多元促銷活動，放大普發現金的價值，歡迎民眾踴躍選購國產優質農漁產品及伴手禮，對農漁民做出最直接的支持。
農業部於官網設置「普發現金再升級，農產好禮樂開心」專區（https://reurl.cc/eV3Gaj），串聯四大平臺強強聯手，接力推出滿額抽獎、直播好康、農遊體驗。首先登場的是「買魚去」，即日起至11月21日止，主打金目鱸、龍虎斑、臺灣鯛三兄弟，精選23項優惠組合，搭配會員搶先購、會員點數5倍送、快閃優惠連三檔，還有網紅直播折扣碼等多重優惠。
「臺灣農產嘉年華」接續自11月17日起至12月7日與國內各家電商合作，推出多項農漁畜產品滿千送百、粉絲解鎖開啟抽獎專區、消費發票登錄抽好禮等多項優惠活動及大獎等你抽，11月19日還有蔡季芳老師（阿芳老師）直播帶你逛，一起嚐嚐這塊寶島上的鮮美和甘甜。此外，「農良直賣所」於11月17日起至12月5日推出滿1,500元即享一次禮券抽獎，每筆訂單都享有中獎機會，持續帶動消費買氣。最後壓軸登場的「農村好物網」，則是自11月24日起至12月底推出全國各地優質農村好物及農業旅遊資訊相關活動，包括12月6日及7日在新竹關西服務區的「農村好物市集」消費滿千即可抽農遊住宿券，同時透過「農村好店地圖」推薦優質旅遊與消費商家，年底前滿額消費還可參加多項抽獎活動，招待大家體驗農村旅遊。
農業部表示，藉由平臺聯合行銷，結合重要節慶刺激消費，不僅能提升消費者支持購買優質國產農漁產品意願，更能促進電商及農村業者與農民及農產供應端的跨域合作，開拓消費管道以強化國產農產品與伴手禮的市場曝光與銷售力道，吸引消費者持續參與，打造年底最強的「農產購物月」。
農業部將持續透過多元通路與創新行銷，推動農漁產品電商升級，讓全民開心消費、農民穩定收益，共創「買得開心、吃得安心、農民安心」的多贏局面。
（農業部 廣告）
