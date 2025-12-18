普發現金剩「這些人」未領1萬元 外籍配偶不能領原因曝

財政部統計，普發現金1萬元只剩275萬人未領。李政龍攝



財政部國庫署副署長馬小惠今（18）日表示，截至12月17日，普發現金1萬元已有2,081萬人完成領取，若以預估有2,356萬人計，只剩約275萬人未領、占比約11.69%，可領取時間到明年4月30日止。

統計指出，已有2,081萬人完成領取，占比88.31%；領取民眾中，登記入帳864.95萬人、占41.56%最多；ATM領現514.33萬人、占24.72%次之；直接入帳457.78萬人、占22%；郵局領現238.69萬人、占11.47%；造冊發放52,550人，占0.25%。

馬小惠提醒，採登記入帳方式的民眾，請務必補摺或至網路銀行或行動銀行查詢確認入帳，以避免漏未發現登記失敗或入帳失敗，而未重新申領。

如若是領有年金，採直接入帳者，馬小惠也提醒，領有勞保年金、災保年金、國民年金、老農津貼、農民退休儲金及勞工退休金之月退休金等採直接入帳者，已於今年11月12日直接匯撥至其個人帳戶；但如果是自今年10月起才開始領取以上政府津貼或年金的民眾，因相關部會來不及將資料匯入系統平台，未納入直接入帳對象，民眾自行選擇登記入帳、ATM領現或郵局領現方式領取。

若是大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶並取得居留許可，以及取得永久居留證的外國人等發放對象，在明年4月30日以前，得領取普發現金新臺幣1萬元。

值得注意的是，近期有部分持有居留證民眾反映無法順利領取1萬元，經瞭解其原因是內政部日前有換發新式居留證，新式居留的證號經系統檢核與其健保卡的卡號不一玫，以致領取失敗。馬小惠表示，遇到相關狀況可撥打1988客服專線詢問，或至官網點選「線上客服」，會有智能服務及轉接專人文字客服。

馬小惠說明，經1988專人服務後，這類情況多已順利領取，外配或取得居留證的外國發放對象不用過度擔心。

為防範假冒普發現金「釣魚網站」詐騙手法，財政部已與數發部及財金公司組成跨機關（構）防詐騙專案小組，24小時即時監控偵測相似之偽冒網址或LOGO。截至12月17日止，已成功停止解析共13個偽冒普發現金網站，避免民眾受騙。

最後，財政部再次呼籲，政府不會主動發送簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求至ATM或網銀操作轉帳。普發現金相關資訊請以政府網站（https://10000.gov.tw）公布為準，如遇可疑訊息或電話，請立即撥打165反詐騙專線或1988客服專線查證，共同防範詐騙。

