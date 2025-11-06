普發現金助攻！百貨周年慶壓軸場 吸民眾排隊搶優惠

普發1萬已經開始登記，又適逢年底的百貨周年慶旺季，各家業者陸續端出把新台幣放大的優惠菜色。（圖／東森新聞）





普發1萬已經開始登記，又適逢年底的百貨周年慶旺季，各家業者陸續端出把新台幣放大的優惠菜色，北市東區更是打得火熱，周年慶在6號登場的百貨，開店前就吸引大批民眾排隊，各大百貨也祭出買萬送千、買一送一，又或是抽萬元的活動，搶搭普發紅利列車，提升買氣。

百貨人員：「早安，歡迎光臨。」

百貨一開門，排隊民眾瞬間湧入，加快腳步要到櫃位前，東區百貨周年慶壓軸登場，搭上普發現金一萬元，民眾血拼搶優惠，業者更是卯足全力。

大聲喊話吸客上門，民眾來到櫃位，有的用用試用品，有的直接套組買起來，下手不手軟，畢竟多了一筆萬元加菜金。

記者vs.民眾：「每年都會第一天來，(選第一天來的原因是什麼)，因為優惠活動比較多，(今天有預計買什麼嗎)，衣服。」

超市人員：「買一送一喔。」

再看看SOGO超市盛況，一早就被人潮塞滿，走道擠的水洩不通，人人搶周年慶買一送一商品，餅乾、民生用品一把一把抓進購物籃，買好買滿，結帳區大排長龍。

民眾：「這大部分都是買一送一，只有這2盒沒有而已，就是特價這個也是特價，大部分都是買一送一，比較划算。」

台北東區周年慶大戰開打，包括sogo忠孝館復興館，還有鄰近的新光diamond towers都在6號登場，也都要搶普發紅利。

遠東SOGO百貨董事長黃晴雯：「我想這個普發一萬塊，以我們上一次的經驗來講，在當年的4-6月份，我們整個業績的成長21%，今年普發一萬的時間是在我們周年慶的時間，我們相信大家會聰明消費。」

各大百貨推優惠提升買氣，除了sogo精品滿2萬送2千等，新光diamond towers，全館滿5千送5千點，還有誠品也搶普發商機，滿萬元就抽10萬點，普發現金最快下周入帳，各百貨端出優惠菜色，要把一萬元放大再放大，搶搭政策紅利列車，民眾更是卯起來買買買。

