普發現金及年金改革的虛與實
最近臺灣最受關注的一件事情之一就是普發一萬元的現金，相信有些民眾已經去網路上登記了，可能有些還在等，但是不管怎麼樣，這一次的普發一萬元現金是臺灣第二次普發現金，而且金額是最高的一次，上一次是2023年的時候普發現金是六千元，但這一次其實所謂的「普發」真的是非常的普及，普及到什麼程度呢？不只是設籍在臺灣的民眾，甚至只要是拿到居留證或永久居留的，甚至呢？連還沒出生的小孩都有權利領取！為什麼呢？因為只要是2026年4月1號到4月30號也就是明年的4月1號到4月30號出生的嬰兒都有領取的權利，也就是全台兩千三百六十萬人，每一個人都可以領到一萬元現金。
有民眾就在網路上在留言說感謝賴政府的德政才有這個一萬元的現金可以領。事實上，普發一萬元現金一開始執政的民進黨並不同意，他們認為這個會排擠到預算，甚至有違反《憲法》跟《預算法》的疑慮！最終是在藍白人數優勢的情況下才通過了修正條款，也才有普發一萬元的措施。也有人認爲，因為民進黨大罷免失敗，才沒有讓他們繼續反對普發一萬元現金，如果依照以前民進黨一貫的做法，他們認為「違憲」接著就會「釋憲」，而大法官所做出來的判決往往與執政黨及行政院的立場一致，這次是因為大法官員額不足（幾位大法官任期到了，經過兩次提名立法院都沒有通過，因而出現缺額，憲法法庭無法召開，也就無法進行「釋憲」）
除了普發一萬元，「年金改革」也是目前熱門的話題，年金改革推動至今已經將近七年，在野的國民黨團與民眾黨主張「停砍年金」，目前執政與在野正在立法院攻防角力。年金改革的對象是軍公教，民進黨的主要訴求之一是年金不改，基金會提早破產，其實「退撫基金」只是軍公教退休金來源的一部分，軍公教的雇主是政府，政府應該承擔最終的支付責任。社會本來就存在職業差異，就以軍人而言，軍人是特殊的職業，他們服役時，在部隊幾乎是24小時在營區，除了執勤時間，就是「在營休假」，「在營」算「休假」嗎？現在勞工意識抬頭，主管在下班時間透過Line要求員工做事，員工都還可以要求雇主支付加班費，如果以同樣的標準，這些退伍的軍人是不是可以要求他們以往「在營休假」（其實是隨時待命）的加班費？如果可以，應該也會是一筆龐大的數字！
因此通通有獎就是「公平」嗎？針對特定的族群，利用輿論及政治權利依照掌權者的意圖改變該族群應有的權利，就是「正義」嗎？這個問題非常值得深思！
其他人也在看
被丟到淡水、誤中獸鋏截肢…3石虎入住北市動物園 想觀察先做這事
台北市立動物園近期迎來3隻石虎「捲心餅」、「平平」和「阿給」，園方表示，牠們都是透過救傷收容計畫入園，提醒遊客，若想看到牠們現身，在經過台灣動物區時務必降低音量，避免打擾。太報 ・ 1 天前
金馬女配質疑國際影展黑箱！狠酸她「影后沒含金量」 本尊出手反擊了
中國女星辛芷蕾入行後累積不少演藝作品，包括《如懿傳》、《慶餘年》、《繁花》等劇都能看見她的身影，尤其近期還憑藉電影《日掛中天》榮獲威尼斯影展最佳女演員獎的肯定，不過網路卻瘋傳另一位女星郝蕾疑似在微信朋友圈質疑獎項黑箱的言論，對此，辛芷蕾本人也直球回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
天剛資訊爆內線交易遭檢調搜索 董座獲300萬交保
上櫃公司天剛資訊驚傳內線交易，台北地檢署今（6）指揮台北市調處兵分4路執行搜索行動，董事長張申曄與父親及公司前財務長等5人遭約談，晚間9時許張複訊結束獲300萬元交保。中天新聞網 ・ 1 天前
美國社區麵包計畫 援助4州弱勢度過飢餓危機
物價攀升，導致家計吃緊。美國有一個公益團體，號召志工在家中製作麵包，捐贈給弱勢家庭度過難關。自2020年創辦以來，已有近900名志工烘焙師加入。這項「社區麵包」計畫，至今總計已向4個州 有合作的食...大愛電視 ・ 1 天前
鳳凰颱風來襲恐掃全台！週三最接近台灣 專家：風雨影響長達三天
根據氣象署最新路徑預測顯示，鳳凰颱風中心最接近台灣的時間落在週三（12日），不排除將從中南部登陸並橫越台灣。實際登陸位置仍需觀察其進入南海後的轉向情況，但整體而言，颱風通過台灣的機率偏高，並將在週四（13日）逐漸遠離。氣象局也指出，自週一開始，鳳凰颱風的外圍...CTWANT ・ 1 天前
蛋白質講座烹飪課 營養學吃出健康
國華府慈濟人文學校，每年都會舉辦「全校健康吃」活動。今年的主題是「大豆」。學生家長兼營養師的「顏苡雯」為大家講解，黃豆如何可以吃得健康和幫助減緩地球暖化。桌面上擺著餐盤、手套還有鋼盆，華府慈濟人文...大愛電視 ・ 12 小時前
鳳凰颱風凌晨轉中颱！氣象署估下週一發海警、下週二陸警
鳳凰颱風在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，中央氣象署預測它將在下週一到下週三（10日到12日）影響台灣，並預計在下週一發布海上颱風警報、下週二發布陸上警報。今天凌晨2時，鳳凰颱風增強為中度颱風，中心氣壓970百帕，中心位置在北緯12.2度，東經134度，即在菲律賓馬尼拉東方1430公里之處，也就自由時報 ・ 12 小時前
誰來挑戰張善政？凌濤、徐巧芯都挺「這人」
[NOWnews今日新聞]民進黨布局2026年九合一選舉，台北市長與桃園市長人選尚未確定，傳出民進黨立委王義川可能被徵召參選，但總統府副秘書長何志偉也在勤跑基層。國民黨桃園市議員凌濤說，他期盼立委王義...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
旅展北歐線搶手 接330萬大單
ITF台北國際旅展昨（7日）登場，受惠於「萬元普發金」挹注、國定假日增加、明年春節長達9天、寒假亦延長9天等多重利多，各大旅行社及旅遊平台紛紛祭出超值優惠吸引旅遊愛好者。雄獅旅遊的業績開紅盤，較去年同期成長1成5，現場買氣熱絡，人氣攤位人潮不斷；可樂旅遊熱賣商品前3名分別為日本、歐洲、韓國，其中歐洲又以瑞士及義大利詢問度最高，整體業績較去年旅展首日成長約2成。中時新聞網 ・ 14 小時前
德央行總裁：歐須護核心產業 抵禦中方衝擊
德國央行總裁內格爾（Joachim Nagel）7日指出，若歐洲與中國的貿易關係持續惡化，歐洲應考慮採取應對措施。內格爾表示，歐洲需要讓中國意識到其行為正受到密切關注，同時必須保護歐洲的核心產業。中時財經即時 ・ 8 小時前
學生打工會拖垮升學？她親身經驗勸別硬撐 網共鳴：非常認同
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導許多人在學生時期會一邊打工，希望能多賺一點零用錢，不過一名女網友發文直言，不建議學生時期投入打工，認為時間與精...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
巨蛋熱、商圈冷？ 王欣儀質疑台北市經費縮水恐讓行銷打折
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導 針對台北市政府推動「大巨蛋 HOME RUN 遊東區」等商圈振興活動的成效，台北市議員王欣儀今（8）日指出，大巨蛋雖創造逾百億元經濟效益，但周邊商圈分不到1成，顯示「巨蛋熱、商圈冷」現象明顯；她批評，台北市府明年欲擴大串聯多場館行銷，經費卻大幅縮水，問卷調查回收率過低，成效缺乏公信力。 王欣儀指出，截至114年9月底...匯流新聞網 ・ 8 小時前
風評：觀光逆差惡化國旅如何救？只能靠業者自救
近來國旅問題再次成為社會焦點，從觀光逆差嚴重到旅館太貴、設施不佳等都成議論焦點，連「有錢人在台灣玩，沒錢人出國」的說法都流傳日廣。觀光署說明年要救國旅，但問題是：如何救、或甚至是救得了嗎？近1個多月堪稱連續假期高峰期，從9月底到10月底，短短1個月就有4次的3天連假，依照過去的「慣例」看，這種連假時常也是國旅的高峰期。但今年相當「反常」，國旅市場冷清，雲嘉南......風傳媒 ・ 1 天前
青鳥酸傅崐萁「萬年總召」 賴苡任神打臉：柯建銘掌權23年
國民黨立院黨團昨（7）日召開黨團大會，解除總召任期為1年、連選得連任1次的規定，現任總召傅崐萁將可爭取連任。消息曝光後，遭到許多青鳥酸是「萬年總召」，甚至是仿效大陸國家領導人習近平，這讓國民黨前副發言人賴苡任笑了，並舉「柯建銘掌權23年」打臉。中時新聞網 ・ 9 小時前
幕後／新北藍白合陷混沌 民眾黨設死線！黃國昌做好走自己路準備
備戰2026地方大選，有意參選新北市長的民眾黨主席黃國昌在「藍白合」議題上一直釋出善意，更表示自己從來不會堅持「非誰不可」，但近日態度卻出現變化，強調民眾黨「有最大誠意、善意，但不會等待」，讓2026藍白合添加變數。據了解，國民黨主席鄭麗文上任後，尚未與民眾黨有任何聯繫，加上副秘書長李乾龍對「藍白合」採反對立場，讓民眾黨不得不思考後路，近期一場黨內會議上，已經開始討論「設死線」的可能性，若明年3月前尚未啟動溝通，或初選機制「喬不攏」，就會讓黃國昌選到底，避免2024合作失敗的經驗再度上演。太報 ・ 10 小時前
德媒：西方情治單位示警 中國期盼美期中選舉後動盪趁機侵台
[Newtalk新聞] 德國《畫報》（Das Bild）稍早報導，西方情報機構發出警報，如果2026年11月3日美國期中選舉後出現動盪，中國領導層正計劃對台灣發動攻擊。 報導指出，這些機構根據截獲的情資分析，北京期待美國明年期中選舉後內部可能出現緊張局勢，如果民主黨或共和黨對選舉結果提出質疑，川普政府也可能出動軍隊。 分析家認為，在這種情況下，中國領導層將利用美國的虛弱和注意力分散，從空中和海上發動協同攻擊，目標是結束台灣76年的獨立。 根據《圖片報》（BILD）所獲得的評估顯示，西方安全界認為這種情況並非不可能，但前提是美國會出現動盪。 報導指出，中國正在等待「機會之窗」。 事實是：中國正在重新武裝。斯皮爾研究所的安全專家斯圖姆鮑姆（ May-Britt Stumbaum）警告說：「中國正在將大量商用（民用）渡輪改裝為軍用，併計劃在2026年底前建造70多艘大型渡輪。」如果「習近平認為併吞（Annexion）台灣沒有其他途徑」，中國將選擇｢軍事入侵」。 斯圖姆鮑姆認為，習近平目前的權力基礎不如幾年前那麼穩固，「權力的削弱也可能導致習近平不惜一切代價更快地推進併吞計畫」。 中國正在新頭殼 ・ 9 小時前
【土象星座運勢】11/8 摩羯座避免分心、金牛座生活醞釀變動、處女座靜觀其變
★摩羯座：溝通、交通忙碌，避免分心、恍神而出錯。容易有突來的娛樂邀約。 ★金牛座：生活醞釀變動。易為娛樂、興趣、小孩花錢，或處理家庭財務議題。 ★處女座：旅行或遷動計劃浮現。容易和主管、夥伴、情人摩擦。宜靜觀其變。太報 ・ 11 小時前
台灣糕餅茶飲登紐約超市 (圖)
來自台灣的飲料與糕餅在紐約法拉盛地區昌發超市推廣銷售。中央社 ・ 11 小時前
中職》高塩將樹的勵志「薪」佳話！蘇泰安以他的故事期許8小獅
統一獅今天秋訓結束，領隊蘇泰安特別招集今年選進的8名新人予以勉勵，並分享包括今年中繼王高塩將樹、成功旅外的古林睿煬，以及可望旅外的林安可等成功範例，告訴他們不管順位高低，只要努力就能發光，而蘇泰安也透露高塩明年的薪資已經快談妥，將從原本一軍月薪10萬呈2倍以上成長。自由時報 ・ 21 小時前
停止公教年改的相關修法 阮昭雄：不應只照顧到公教階層
[Newtalk新聞] 立法院藍白黨團在這個會期提出停止公教年改的相關修法，昨（6）日已完成初審，全數保留送出委員會，預計一個月冷凍期過後，拚今年12月三讀闖關。行政院副秘書長阮昭雄說，這個議題要從全面來看，不是只照顧到公教階層，廣大勞工朋友權益也應該思考。 际照雄接受自由時報網路節目「官我什麼事」專訪，今（7）日上午播出。 阮昭雄指出，年改議題引起社會大眾關心，行政院也有跨部會研討，並跟民進黨團互動溝通，公教部分，在野黨有他們處理方式，但我們面臨到現實狀況，很多年金都有財務困難，「未來勞保要不要處理」？藍白只照顧公教階層，廣大勞工的權益呢？ 但國會朝小野大，立院國民黨團恐輾壓修法，阮昭雄提及，民主社會的溝通過程必須周延，無論是過去的蔡英文政府或現在的賴清德政府，都很重視社會對話，但國民黨現在有很多議案，是否有跟社會溝通、對話，其實國民黨內部必須深思。如果對話過程不夠充分，會造成很大傷害與問題。 阮昭雄說，明年要舉辦地方九合一的選舉，縣市首長得票率不是十幾趴就能當選，幾乎是要過半、51％以上才能勝選，這是不是能改變未來國民黨的路線？若端看未來民意的發展，他仍樂觀以對。 至於「財劃法」修新頭殼 ・ 1 天前