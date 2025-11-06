普發現金及表彰救災英雄 楊進福議員：加強防詐宣導、林鴻森入祀忠烈祠

【記者范文濱／桃園報導】

市議員楊進福市政總質詢中，對中央普發現金一萬元表示支持，但憂心詐騙集團趁機行騙，建議市府與警察局、民政局及社福據點聯手推動防詐宣導，透過區公所、里長及數位平台教育民眾辨識釣魚簡訊、假網站與來電詐騙，並設置快速通報與受害協助窗口，特別加強對長者及原住民族群的宣導，以保障民眾財產安全。

楊進福議員表示，發生在9月23日花蓮光復鄉堰塞湖潰壩事件，影響7個村落，尤以台九線附近的大坪、大同兩村最為嚴重。事件發生後，全國志工及地方政府共計超過11萬人次投入救援，包括鏟土清理、物資運送及災民安置。他特別感謝「鏟子超人」等自發性救災志工，以及提供食物與物資的民眾及團體，在救災期間無私的付出令人感動。

廣告 廣告

對於英勇救災因受傷感染死亡的桃園市挖土機志工林鴻森先生，楊進福議員表示，他萬分欽佩其捨身救災英勇事蹟，建議張市長加予表彰。張善政市長表示，已報請內政部同意入祀桃園市忠烈祠，預計明（115）年3月入祀，以表彰其英勇無畏、捨身奉獻的精神，彰顯救災英雄的崇高價值。

針對桃園市原住民人口即將突破9萬人，楊進福議員建議，市府應為第9萬位族人辦理紀念活動。張善政市長答詢，桃園原住民族人口每月約增加200至300人，預計明年3月突破9萬人大關，屆時將由民政局及原民局共同規劃紀念活動，象徵桃園邁向新的里程碑，也成為全國原住民族人口最多的城市。

更多警政時報報導

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光

【獨家】【精品詐騙風暴】新北警所長未婚妻竟涉417萬精品詐騙 南山區經理喊冤自身亦受害 5500萬連環坑案曝光