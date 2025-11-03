普發現金只領1萬不夠看！8大公股銀行送好康沒在客氣 拿好拿滿上車囉！

財經中心／師瑞德報導

普發現金開放登記，政府背書8家公股銀行齊力加碼！從臺銀、兆豐到土銀、華南，各家祭出刷卡金、iPhone、紅利點數與現金抽獎等優惠，數位帳戶再享限時加碼，最高回饋上看數萬元，千萬別錯過這波全民加碼熱潮！（示意圖／PIXABAY）

隨著「全民+1 政府相挺」普發現金政策於11月5日正式啟動登記入帳，財政部所屬8家公股銀行也祭出超值加碼優惠，全力搶攻入帳及領現民眾的目光。不僅回饋金、紅利點數、刷卡金大方送出，更有機會抽中 iPhone 17、萬元現金與限量好禮，成為全民一萬元「變更多」的最佳幫手。

民眾只要透過行政院官方網站完成普發現金登記入帳或直接至ATM領取現金，就能享有銀行額外推出的限定抽獎活動與數位帳戶開戶優惠，活動期間短、獎項豐厚，民眾務必把握。

臺灣銀行：輕鬆再賺500元回饋金

民眾若選擇將普發一萬元入帳至臺銀數位存款帳戶，只要完成指定任務，最高可獲得500元現金回饋。新戶專屬活動，讓現金「加倍」入袋最實在。

活動詳情：臺灣銀行官網：https://www.bot.com.tw/tw/share/ff340612-e47b-f011-a704-98f2b3145f40

土地銀行：最高送出台灣Pay紅利8,000元

只要透過土銀ATM領取普發現金，即可參加抽獎活動，最大獎為台灣Pay紅利點數80,000點（等值8,000元），總計發出超過880份好禮。

活動詳情：土地銀行官網：https://www.landbank.com.tw/Bulletin/Detail/5880a16f-f821-4ad4-91bd-b38300134809?code=H100

兆豐銀行：再抽萬元刷卡金、實用好禮大放送

普發金選兆豐入帳，加上以兆豐信用卡完成消費任務，就有機會抽中10,000元刷卡金、猛獅文青包與行李電子秤等精美獎品。

活動詳情：兆豐銀行官網：https://www.megabank.com.tw/personal/credit-card/event/overview/gov10000

第一銀行：最高抽10萬點台灣Pay紅利

選擇一銀登記入帳的民眾，有機會抽中10萬點台灣Pay紅利（等值1萬元），領現也能抽mo幣點數回饋，超過60名中獎機會，誠意十足。

活動詳情：第一銀行官網：https://firstbk.tw/8ab7y4

華南銀行：抽iPhone 17、LINE Points加碼送不停

登記入帳選擇華南銀行就有機會抽中iPhone 17（共10台）、LINE Points 50點（共10,000名）。華銀薪轉戶更享加碼抽獎資格，是目前回饋最「手機黨」友善的方案之一。

活動詳情：華南銀行活動頁1：https://hncb.tw/華銀挺普發/

華南銀行活動頁2：https://hncb.tw/薪轉加碼抽/

合作金庫：從入帳到信用卡都能抽 iPhone與刷卡金一次包

合庫ATM提領者有機會抽中iPhone 17（5台），使用合庫信用卡消費滿額還能參加萬元刷卡金抽獎，總獎項豐富高達3,000個名額以上，機會多多。

活動詳情：合庫官網：https://www.tcb-bank.com.tw/about-tcb/announcement/items/news/event/cashforeveryone

彰化銀行：選e財寶帳戶再抽萬元柴寶幣與6萬元刷卡金

入帳選彰銀可參加6萬元刷卡金抽獎；若選擇旗下e財寶數位帳戶，還能抽中萬元柴寶幣1,200名，搭配基金手續費限時折扣，理財超值再升級。

活動詳情：彰化銀行官網：https://www.bankchb.com/frontend/newsDetail.jsp?id=5227

臺灣企銀：最高抽2萬元現金、加碼會員再抽一次

來台企完成入帳或領現就有機會抽中2萬元、1萬元等現金大獎。加入 Hokii 數位會員可享雙重抽獎機會，是唯一以「現金實拿」作主打的銀行之一。

活動詳情：臺企官網：https://www.tcb-bank.com.tw/about-tcb/announcement/items/news/event/cashforeveryone

普發1萬怎麼選銀行？這些關鍵讓現金「放大」

想讓政府普發的一萬元真正「翻倍放大」，關鍵在於選對入帳銀行與使用方式。若本身已有信用卡、數位帳戶或薪轉設定者，可優先選擇相對應銀行以獲得抽獎資格與紅利回饋。若尚未綁定，可藉此機會開立數位帳戶、參加消費活動，有效放大現金價值。

活動期限多集中於11月初至12月底，有的銀行還延長至2026年初，建議民眾及早登記、儘速參與，才能完整掌握紅利時效與加碼門檻。

政府這波「全民+1」的普發現金政策，不只是紓困，更是全民財務翻轉的一次機會。選擇正確的入帳銀行，不僅能安心領到錢，更有機會多領一筆大獎。從紅利、現金回饋到iPhone，這些公股銀行端出的好康早已超越單純入帳，變成一場全民參與的理財起點。領錢也能抽大獎、賺現金，你還在等什麼？

