普發現金守護長者不被騙 新北社福警政聯手到宅防詐宣導

(記者謝政儒綜合報導)普發現金上路，詐騙訊息流竄，新北市社會局提醒長輩務必提高警覺，尤其是獨居與弱勢長者，更容易因資訊取得有限而成為詐騙目標。社會局長李美珍表示，社會局透過各項關懷服務持續向長者宣導最新防詐資訊，協助辨識不實訊息，避免因不明連結或電話指示而受害。





近日，北海岸社會福利服務中心即啟動到宅防詐關懷，與淡水分局密切合作，鎖定經濟弱勢及亞健康的獨居長者，透過既有的「幸福送到家」到宅關懷服務，加強「普發1萬元現金」詐騙預警。



北海岸社福中心主任張信熙表示，「不只送物資，更要送安心」，中心社工、志工與警員共同到宅訪視，示範如何辨識詐騙訊息，並提醒政府不會以簡訊或電子郵件通知領錢，也不會要求至ATM或網銀操作，呼籲務必遵守四不原則：不點可疑連結、不填個資、不匯款、不轉傳。



淡水分局水碓派出所所長周名鴻也一同參與到宅宣導，他指出近期詐騙手法翻新快速，跨局處合作能更有效攔阻詐騙風險，讓長輩第一時間獲得正確資訊。



今年67歲的藍伯伯，中風後曾入住機構3年，在北海岸社福中心協助下返家生活，並由志工定期訪視。他感謝地說：「志工時常來都提醒我要防詐、防跌倒，這次連警察都來教我怎麼分辨最新詐騙，真的很安心。」陪伴多年的志工高大姐也表示，看見藍伯伯外出不便、家庭支持有限，她長期協助物資送達與宣導安全資訊，「看到他能在社區穩定生活，就是陪伴最好的意義。」