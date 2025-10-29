普發現金就快來了！ 財政部估464萬免登記直接入帳

普發現金示意圖（圖／中國時報吳靜君攝）

普發現金即將在11月啟動！財政部次長李慶華表示，目前尚未到登記之日，民眾千萬不要上當；另外，財政部初估有464萬人符合直接入帳，可以免登記就直接匯入帳戶中。

李慶華參加「2025財政部優質酒類認證成果發表會」再三強調。

根據行政院規劃，這次普發現金分5種提領方式，直接入帳不需要登記就直接匯入帳戶，財政部預估，約464萬人；第二種是登記入帳，時間從11月5日開始登記，所以尚未到登記時間；ATM領取則是從11月17日到明年4月30日；郵局領現則是從11月24日到明年4月30日，但是明年4月出生的嬰兒可以領取到5月22日。

造冊偏鄉則是包含屏東獅子鄉、花蓮萬榮鄉、台東金鋒縣則是10月24日到28日造冊，11月12日陸續發放。

而普發現金的最新打詐成果詐網站停止解析，用台灣網域看不到，有3組。涉詐廣告下架有51則。涉詐帳號下架與停權39組。

