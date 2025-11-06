普發現金已逾百萬人登記 6日開放身分證尾數2、3

台北市 / 綜合報導

普發1萬登記來到第2天，今(6)日是開放身分證尾數2跟3的民眾登記，昨(5)日的首日就有突破百萬人數搶登記，準備迎接萬元小確幸。

民眾賣力的往前衝就怕跑慢了搶輸別人，百貨週年慶開跑所有人都蓄勢待發，百貨業者說：「超%獎金，賺最大，創造佳績，贏很大。」趁著普發現金的商機，SOGO在週年慶推出各項優惠，其中聯名卡搭配館內滿額贈，合併最高回饋上看14%，尤其擁有更多的現金，讓民眾有餘裕可以消費。

廣告 廣告

民眾說：「政府多給我們的就，謝謝。」、「柴米油鹽是比較，平常家庭比較常用到的，可以幫助我們，減少一些負擔吧。」記者VS.民眾說：「(想買什麼)，保養品，微波爐啊，或著那個，除濕機。」

民眾表示有了普發萬元，買東西變的不用想太多，其中化妝品家電等，特別受到歡迎，趁著這次的普發商機，民眾也比較其他不同百貨祭出的優惠，像是在遠東百貨消費，家電單筆滿千元可抽，舒壓椅按摩椅等贈品。

另外在新光三越用百貨行動支付，單筆滿3千贈3千點，買大家電等還贈滿1萬贈4千點，而在誠品生活單筆消費滿1萬元，還有機會抽美國豪華經濟艙機票，都是看準普發經濟普發現金。

根據統計，昨日的普發首日就有超過104萬的民眾，完成登記程序，接下來今(6)日則開放，身分證字號或居留證號尾數「2、3」的人進行登記，民眾精打細算，也讓業者使出渾身解數祭出優惠，活絡消費景氣。

原始連結







更多華視新聞報導

普發1萬明天開放登記！身分證尾數分流 最快入帳時間曝

普發1萬登記首日！ 7小時逾70萬人次送件

普發一萬登記11/5開跑！ 最快下週二18：00入帳

