普發現金已2012萬人領取 登記、直接入帳達65%

政府從11月12日開始對全民普發現金新台幣1萬元。財政部長莊翠雲今天(10日)在立法院答復立委質詢時表示，截至12月9日為止，已經有2,012萬人領取，約占全台人口約2,367萬人的85%，其中又以登記入帳占42.55%最多，再來是直接入帳占22.75%，ATM領現也有20.16%，郵局領現則有10.28%。

政府普發現金，發放對象包括國內現有戶籍國民、因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬、中港澳居民及外國人為我國國民的配偶且取得居留許可者、取得永久居留許可的外國人及2026年4月1日至30日在國內出生並領有出生證明的國民，且其生母或生父符合以上資格之一者，也得領取1萬元。領取方式比照2023年普發現金6,000元方式，採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」等5種。 (編輯:柳向華)

