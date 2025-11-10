普發現金已480萬人完成登記 首批入帳估逾900萬筆

普發現金示意圖。（圖／中時記者吳靜君攝）

普發現金1萬元，今日登記開始不分，財金公司資料顯示，分流登記時間較普發現金6000元流量略低，普發現金1萬元首日流量123.2萬人；相較於6000元的127.5萬，少約4.3萬人。

根據財金公司統計，從11月5日到9日分流登記，5日是身分證字號或居留證尾數「0、1」，登記123.2萬人；6日「2、3」，登記為104.5萬人；7日「4、5」登記人數為75.2萬人；8日「6、7」登記77.1萬人、9日「8、9」登記，登記76.5萬人，今日開始就不再限制。

累計至今日早上10點已經有480萬人完成登記，今日以前完成登記有機會在12日時拿到現金1萬元。此外，根據財金公司統計，已經有1580萬人次造訪網站，不過首日的造訪人數高達569萬人次，高於6000元時首日的541萬人次。

首日頻寬使用占比峰值小於0.5％，根據財金公司預估，12日首批入帳將超過900萬筆。至於17日開始開放ATM領現，全台有16家金融機構，2萬8036台ATM可以領現。

