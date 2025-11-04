普發現金怎樣住飯店最划算？萬元三天兩夜玩翻全台
記者李鴻典／台北報導
政府普發一萬元現金，福容大飯店連鎖同步加碼好康。福隆店自11月10日至12月30日推出「3天2夜精緻和洋客房雙人含早餐」優惠專案，限時10,000元，加碼再送萬元折扣券。桃園機捷A8店與桃園店則祭出「住一晚送一晚」超值方案，雙人入住特價10,000元起。麗寶福容店推出三天兩夜雙人入住只要9,999元起，含兩日雙人早餐及麗寶樂園門票。
台北一館11月12日起至12月29日止限時推出「冬令泡湯食旅」住房專案，含雙人自助早餐與順園日式晚餐(蟳蟹海鮮鍋或西京和食套餐擇一），再享黃金美人湯與三溫暖放鬆身心。台北二館則推出「深石坪四天三夜逍遙遊」，雙人每房9,999元，除了升等豪華客房、雙人早餐、動物園與貓纜門票多重好禮之外，再贈甫獲2025臺北國際牛肉麵節鮮食創意銀獎的雙人牛肉麵。麗寶福容店以三天兩夜雙人平日入住只要9,999元起，含兩日雙人早餐及麗寶樂園門票來。
福容淡水漁碼店結合山海風情，推出三天兩夜海景假期，每房9,999元再贈兒童免費入住，加碼餐飲優惠券大放送。凡購買聯合餐券、櫻桃鴨一鴨三吃或泡湯券皆享多重回饋，最適合家庭共享假期時光。福隆店則推出萬元住房專案，雙人入住精緻和洋客房三天兩夜，另贈萬元折扣券組(含住房、餐飲、SPA及休閒折扣)，2026年底前皆可使用，最高可折抵超過萬元，讓旅客吃住玩樂一次滿足。桃園機捷A8店與桃園店則祭出「住一晚送一晚」超值方案，可選擇連續入住兩晚或同日入住兩間房，每日限量供應。花蓮店則迎來15週年慶，雙人成行只要2,340元起，假日限量不加價，11月10日前預訂12月指定日，再享24小時睡飽飽加碼優惠。
福容徠旅推出「萬元環島任選專案」，一次購買即可入住林口、中壢、水里、高雄、墾丁、澎湖任選四館平日入住乙晚不含早餐，週六僅需加價500元起，墾丁、澎湖 加碼假日不加價。入住後可獲電子住宿憑證三張，於福容家APP中自由兌換。
搶攻年底假期與春節旅遊商機，南港老爺行旅跨界找來頂級音響品牌Bose，打造全台獨家「Bose 聲影娛樂室」，全面提升旅人的住宿影音體驗。此次合作將客房化身為沉浸式音樂娛樂空間，旅人入住可一次體驗多款包含消噪耳機、藍芽音箱與家庭娛樂揚聲器等 Bose 熱銷產品，旅途中也能享受極致音質，開啟一場結合頂級聽覺與飯店休憩的旅宿體驗。即日起至 2026 年 4 月 30 日開放預訂，雙人入住含早餐最低每晚 3,960 元起，官網加訂高鐵另享最高 78 折優惠。每日限量入住，追求卓越音質體驗的旅人不容錯過。
若入住旅人愛上這份聽覺饗宴，可至飯店 10 樓「軟實力格閣」選購房內同款 Bose 產品，享聲影獨賣價 9 折優惠。也可以至鄰近的南港LaLaport Bose專賣店，持南港老爺房卡或發票，購買任一 Bose 商品，享原價 9 折優惠。南港LaLaport Bose 專賣店顧客也可以憑消費發票至南港老爺 Soft Kitchen 用餐，享有 9 折優惠。輕鬆就能把高音質聆聽樂趣帶回家，延續聲音的感動。
歲末年終是充滿感恩氛圍的季節，最會過節的台北晶華酒店應景推出一系列餐飲及住房優惠，邀請賓客共度愉悅溫馨的感恩佳節。即日起至12月28日，晶華主廚團隊精心打造四款外帶熟食禮籃，包括全台唯一的「皇家爐烤火鴨雞Turducken」、霸氣十足的「爐烤美國頂級肋眼牛排」、冠軍熱銷的「威靈頓牛排」以及經典美味的「爐烤火雞」，點心房也準備了經典南瓜派與美式胡桃派等秋日甜品，為團聚時光增添儀式感。
客房則於11月14日至12月28日規劃「感恩美饌假期」住房專案，兩人同行、每房每晚12,212元+15.5%起，房客可以入住占地近14坪的豪華客房，享用兩客全台唯一被CNN推薦的豐盛自助早餐，還將獲贈主廚特製爐烤火雞，附上自製蔓越莓醬與火雞肉汁，讓節慶美味延續至家中餐桌。
台北文華東方酒店一向以引領跨界聯名下午茶風潮聞名，於秋冬季節將攜手西班牙皇室御用保養品牌「Natura Bissé」，於即日起至12月31日在備受名媛貴婦喜愛的「青隅」推出《極緻饗宴Taste of Beauty》聯名下午茶。座落於盎然林蔭之中，如歐洲古典城堡般華美瑰麗的台北文華東方，詮釋著當都會光影融匯以東方雍容的城中雅境，與品牌所締造的極緻之美完美契合。
此次將以「A Taste of Beauty」食藝美學共慶品牌「鑽石極緻賦活系列」25週年的璀璨篇章，邀賓客一同探索於味蕾綻放光彩的感官藝術。在品味愜意午茶時光之餘，賓客還可獲贈Natura Bissé 鑽石極緻賦活特效乳霜4ml等品牌明星商品。贈品數量有限，贈完為止。經典下午茶每套1,580元+10% 起。
AsiaYo首度參加ITF台北國際旅展，亮點產品為「海陸雙享」，只要旅展期間訂購麗星郵輪探索星號，即可免費贈送價值近萬的台灣奢華露營行程，包含荒野半島、斷橋部落、鳳凰·森之鳴等知名奢華露營園區一泊二食，海陸雙享每日限量超下殺每人NT＄9,000元，即可一次獲得沖繩、石垣島的四天三夜海上豪華郵輪行程與台灣陸上奢華露營一泊二食。旅展每日限量，先搶先贏。
近年來隨著國人健康意識崛起，海外運動旅遊行程變得炙手可熱。AsiaYo在本次線上旅展推出多款運動旅遊優惠產品，其中新潟滑雪五日遊，指定出發日最高現折一萬，包含全程交通接駁、親子友善、一人即可成團。富士山滑雪一日遊，最低只要NT $1,350元起。每年超越萬人爭相報名的北海道函館馬拉松、札幌馬拉松、富士山馬拉松、鹿兒島馬拉松、姬路城馬拉松、韓國大邱馬拉松，AsiaYo皆取得保證參賽特留權，推出眾多參賽權＋住宿的獨家組合，其中函館馬拉松三天二夜最低 $9,750起、韓國大邱馬拉松三天兩夜最低NT $4,950元起，旅展期間運動旅遊指定產品加贈eSIM吃到飽。
旅展現場使用LINE Pay購票滿200元，可立即享有LINE POINTS 10點回饋；掃描LINE Pay活動QR Code還可獲得全品牌攤位滿萬元即可用的500元優惠券，以及政府主題館滿百元可折抵20元的優惠券各1張。LINE Pay每日將於J112號展區舉辦3場(12:00、15:00、16:00)舞台活動，用戶參與有獎徵答就有機會獲得1,666元優惠券、每場再抽出30位幸運用戶，每人可得666元優惠券1張，展期在全攤位消費，單筆分別滿2,000元及1,000元即可使用！
用戶在各展區使用LINE Pay支付2筆百元以上的消費，就有機會抽最高LINE POINTS 500點，若綁定中信LINE Pay卡、富邦J卡、聯邦賴點卡、永豐DAWAY卡，每筆滿額均享最高5%點數回饋。於指定合作品牌Klook、台灣虎航、老爺酒店，分別消費達2,000元、10,000元、15,000元，可再享加碼3%點數回饋，回饋合併最高達8％。
更多三立新聞網報導
雙11狂歡！ 這一鍋四品牌會員限定1優惠 三商五品牌聯手揪吃
研判大馬警要他跟謝侑芯身體對證 名嘴：黃明志卻幹這事⋯演藝生涯死刑
雙11+普發萬元放大攻略 超夯智慧錶、耳機組合竟免萬元
台肥人事案出爐！張滄郎接任董事長 吳音寧擔任董事
其他人也在看
國小畢旅遊日本「5天5千元」！行程表曝光 達人給6建議：小學生沒興趣
高雄岡山區和平國小規劃明年3月畢業旅行，行程表出爐，目的地是日本大阪、京都5天4夜，最令人稱羨的是費用只要5千元。校長林世偉證實，因這屆學生只有15人，家長會長主動提出國旅改出國，50萬元差額由會長和顧問自掏腰包贊助。不過行程曝光後，日本旅遊達人林氏璧就給出6大建議，供家長、老師參考。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
高雄國小「5000元日本畢旅」行程曝光卻被嫌棄！旅日達人「一句話」打臉酸民
高雄一所國小近日推出只要5000元的日本5天4夜畢業旅行，預定明（2026）年3月10日至14日將造訪京都、大阪、奈良多個知名景點，還會前去環球影城爽玩1天，由於獲得家長會長與顧問共同贊助，才能將4萬元的旅費壓至每人5000元。消息曝光後頓時引起熱議，大批網友直呼：「可以重讀國小嗎」，而旅日達人看了行程表後更直言：「以第一次去的人來說也夠了！」鏡報 ・ 1 天前
晴空塔也上榜！台灣人票選東京「5大雷區」 一票人笑翻：冠軍像中壢
現今國內旅遊價格不斷攀升，讓不少人選擇出國旅遊，而日本則是許多人的熱門首選。不過，日本一些景點也常讓遊客感到失望。日本旅遊達人、前台大感染科醫師林氏璧分享，近日網紅日文老師秋山由菜整理了「東京最讓人失望的5個景點」，這讓他發現網路上存在日本版與大陸版的名單，於是他決定舉辦台灣版失望景點投票，其中東京知名商圈「上野阿美橫町」最終躍居榜首。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
LaLaport、新光三越都輸它！台北最強百貨公司排名，冠軍食物美味、外國人必逛
台北向來是全台最具代表性的時尚購物重鎮，無論是想和親朋好友逛街、看電影，還是想要一個人享受寧靜的午茶時光，台北各大商城都能滿足不同客群的需求。《網路溫度計DailyView》本次透過輿情分析軟體《KE食尚玩家 ・ 4 天前
桃園「薑母島」風景一流、設備三流 化糞池竟6年沒清
因偶像劇《命中注定我愛你》取景而聞名的阿姆坪薑母島可欣賞山明水秀，但民代卻點出「風景一流、設備三流」，遠遠就聞到異味，日前特別帶韓國旅客造訪卻顏面盡失。觀旅局坦言清查後發現化糞池已6年未清運，已安排3日傍晚處理，將建立長期清運機制，並研擬觀光改善計畫，提升整體品質。中時新聞網 ・ 1 天前
中國開發商在峇里島海灘蓋電梯！當局急喊卡
[NOWnews今日新聞]峇里島融合了印度教和峇里島的傳統信仰，長期以其豐富的文化遺產而聞名，包括複雜的舞蹈、迷人的祭儀和古老的寺廟，是非常受歡迎的觀光勝地。其位在珀尼達島（NusaPenida）的壯...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
最便宜旅館！一晚只要7元 旅客住得很滿意：五星級飯店輸了
英國部落客在巴基斯坦入住一晚僅約7元台幣的超便宜旅館，雖然沒有冷氣與Wi-Fi、環境樸素且味道刺鼻，但業者熱情、人情味十足，讓他直呼比五星級飯店更難忘，引發網友兩派討論。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
只要飛1.5小時！星宇航空推宮古島每周四班 明年2月13日台中也開航
有「東亞馬爾地夫」美譽的宮古島，從台灣飛只需花1.5小時，星宇航空（2646）自2025年8月推出「期間限定」台北-宮古島後大受歡迎，10月結束後收到市場熱烈迴響，因此宣布自明（2026）年2月12日起改為全年度定期航班，且新闢台中-宮古島下地島機場，緊接著於2月13日開航，並攜手宮古島知名度假集團Shigira推限期的8折住房優惠。Yahoo奇摩股市 ・ 9 小時前
普發一萬明天開跑！四大超商最高700元購物金、刮刮樂好神卡超狂優惠一次看
行政院普發一萬元即將開跑，明天（11月5日）起開放分流登記，最快11月12日就能入帳。四大超商搶搭「普發金」熱潮，端出咖啡、紅利、禮物卡與抽獎等多重優惠。《Yahoo股市》帶你一次掌握四大超商加碼重點，普發金聰明花、回饋再放大。Yahoo奇摩股市 ・ 8 小時前
日舞者來台！行李放飯店被偷走 網怒：好丟台灣人的臉
日本一名舞者「melochin」（めろちん）近日來台演出，沒想到行李放在飯店，竟然被清潔人員偷走，目前正跟飯店討論賠償。消息一出，震驚不少網友，紛紛怒斥「好丟台灣人的臉」。有網友轉發melochin日...華視 ・ 1 天前
不用飛日本！台灣四大賞楓秘境 × 精選頂級旅宿提案
氣溫轉涼，山林也悄悄換上新裝。今年不必飛日本，台灣山谷與溪林同樣楓紅迷人，無論想泡湯賞楓、登山健行或靜心度假，FineDayClub精選四大秘境賞楓地，搭配特色旅宿，帶你開啟沈浸式的秋冬紅葉旅程。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
高雄小學生日本畢旅 行程遭酸差 林氏璧挺：很剛好
高雄市一間國小的畢業旅行將前往日本玩5天4夜，1人費用只要5000元，在網路上引起討論，其中第2天的行程遭質疑排太多，交通不太方便，不過日本旅遊達人林氏璧認為，以自助旅行的角度來看，交通確實不太順，但跟團有遊覽車搭，在車上都可以睡覺、休息，玩起來其實剛剛好。中時新聞網 ・ 1 天前
泰國皇太后辭世，旅遊有禁忌！5大重點提醒：著裝地雷別誤踩
泰國皇太后辭世後，國內進入哀悼期，但旅遊秩序依舊平穩。多數景點與航班照常營運，只是娛樂活動暫緩、音樂節與派對氛圍降溫。旅人若正計畫前往，建議事先確認行程與開放時間，並以尊重為首要原則，讓旅途在體貼與理解中順利展開。bella儂儂 ・ 1 天前
【2025年11月活動推薦】新北歡樂耶誕城、新社花海、台中綠美圖、台灣科學節、草嶺古道芒花季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了11月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，11月有台北白晝之夜、台中市民野餐日、新社花海、新北歡樂耶誕城、台灣科學節、草嶺古道芒花季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君、台中綠美圖、台北溫泉季、芒花、甜根子草...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 3 天前
史上最大規模！ITF台北國際旅展週五登場 8大亮點搶先看
全台規模最大的「2025 ITF台北國際旅展」將於11月7日至10日在台北南港展覽館一館盛大登場！今年共有來自日本、韓國、美國、泰國、馬來西亞等123個國家與城市參與，現場集結超過40家大型旅行社、130間飯店餐廳、航空公司與遊樂園共襄盛舉，攤位總數高達1600格。主辦單位今（4）日舉行展前記者會，ITF籌備委員會主任委員葉菊蘭、台灣觀光協會會長簡余晏、交通部觀光署署長陳玉秀與多國駐台使節齊聚，提三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
山毛櫸轉黃 遊太平山坐蹦蹦車
時序入深秋，太平山國家森林遊樂區內的台灣山毛櫸步道迎接賞秋葉人潮，目前葉色轉黃約5成，綠黃交錯的林相為山區染上一抹金韻，預估至11月中為最佳賞葉期。林業及自然保育署宜蘭分署提醒遊客，即日起至23日每周末六、日，將對「翠峰景觀道路」實施車輛總量管制，上限為200輛。中時新聞網 ・ 1 天前
普發一萬! 最大旅展登場 各業者祭出優惠搶商機
生活中心／孟嘉美、宮仲毅 台北報導週三就要開放登記普發一萬，您想好要花在哪了嗎？全台最大旅展，台北國際旅展，這麼剛好，週五登場，旅行社業者、航空公司摩拳擦掌，想搶商機！紛紛祭出機票優惠、萬元有找行程，買氣超夯！民視 ・ 42 分鐘前
【泰國旅遊新手懶人包】曼谷、清邁、普吉島...泰國機票單程最低2千起！餵長頸鹿、和大象在沙灘漫步...人氣行程趁雙11優惠一次打包 跨年避冬說走就走
年末出遊熱潮來襲，隨著線上旅展、雙11優惠陸續開跑，不妨超前部署把跨年、寒假的旅遊規劃都安排起來。泰國正值一年中最舒適的涼季，絕對是你的最佳選擇！無論是曼谷的璀璨夜景、清邁的山城慢遊，還是普吉島的藍天白沙，現在從台灣出發，萬元以內就能搞定來回機票，哪裡買？現在告訴你！Yahoo夯好物 ・ 1 天前
機票上被標「SSSS」2次安檢 疑列不尋常旅客名單
諸多旅行狀況中，除飛機晚點和取消，旅客最不想看到的，是機票上出現「SSSS」四個字母，這代表要進行「二次安全檢查」（Se...世界日報World Journal ・ 1 天前
澳洲最妙不可言的瀑布Top 5！ 第一名歷經10億年流水衝擊而成雙瀑布、全世界最偉大奇觀之一海中瀑布玩澳洲必收！
當北半球正從秋天轉向冬天之際，南半球則從春天邁向夏季。雖然在台灣的我們好不容易才剛脫離秋老虎的「魔爪」，不過接下來的冬天難免遇上寒流，大概又會讓人想起風和日麗的好日子，這時不妨前往正好適合出遊的南半球，特別是尋訪隱藏於山林間的瀑布。澳洲旅遊局的官網特別挑選了「澳洲妙不可言的瀑布」，現在就讓小編帶大家看看上榜的前五名有誰？Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前