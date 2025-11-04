普發現金怎樣住飯店最划算？萬元三天兩夜玩翻全台

記者李鴻典／台北報導

政府普發一萬元現金，福容大飯店連鎖同步加碼好康。福隆店自11月10日至12月30日推出「3天2夜精緻和洋客房雙人含早餐」優惠專案，限時10,000元，加碼再送萬元折扣券。桃園機捷A8店與桃園店則祭出「住一晚送一晚」超值方案，雙人入住特價10,000元起。麗寶福容店推出三天兩夜雙人入住只要9,999元起，含兩日雙人早餐及麗寶樂園門票。

福隆店推出萬元住房專案，雙人入住精緻和洋客房三天兩夜，另贈萬元折扣券組。（圖／飯店旅宿業者提供）

台北一館11月12日起至12月29日止限時推出「冬令泡湯食旅」住房專案，含雙人自助早餐與順園日式晚餐(蟳蟹海鮮鍋或西京和食套餐擇一），再享黃金美人湯與三溫暖放鬆身心。台北二館則推出「深石坪四天三夜逍遙遊」，雙人每房9,999元，除了升等豪華客房、雙人早餐、動物園與貓纜門票多重好禮之外，再贈甫獲2025臺北國際牛肉麵節鮮食創意銀獎的雙人牛肉麵。麗寶福容店以三天兩夜雙人平日入住只要9,999元起，含兩日雙人早餐及麗寶樂園門票來。

麗寶福容店三天兩夜雙人平日入住9,999元起，含兩日雙人早餐及麗寶樂園門票來搶客。（圖／飯店旅宿業者提供）

福容淡水漁碼店結合山海風情，推出三天兩夜海景假期，每房9,999元再贈兒童免費入住，加碼餐飲優惠券大放送。凡購買聯合餐券、櫻桃鴨一鴨三吃或泡湯券皆享多重回饋，最適合家庭共享假期時光。福隆店則推出萬元住房專案，雙人入住精緻和洋客房三天兩夜，另贈萬元折扣券組(含住房、餐飲、SPA及休閒折扣)，2026年底前皆可使用，最高可折抵超過萬元，讓旅客吃住玩樂一次滿足。桃園機捷A8店與桃園店則祭出「住一晚送一晚」超值方案，可選擇連續入住兩晚或同日入住兩間房，每日限量供應。花蓮店則迎來15週年慶，雙人成行只要2,340元起，假日限量不加價，11月10日前預訂12月指定日，再享24小時睡飽飽加碼優惠。

福容徠旅推出「萬元環島任選專案」，一次購買即可入住林口、中壢、水里、高雄、墾丁、澎湖任選四館平日入住乙晚。（圖／飯店旅宿業者提供）

福容徠旅推出「萬元環島任選專案」，一次購買即可入住林口、中壢、水里、高雄、墾丁、澎湖任選四館平日入住乙晚不含早餐，週六僅需加價500元起，墾丁、澎湖 加碼假日不加價。入住後可獲電子住宿憑證三張，於福容家APP中自由兌換。

搶攻年底假期與春節旅遊商機，南港老爺行旅跨界找來頂級音響品牌Bose，打造全台獨家「Bose 聲影娛樂室」，全面提升旅人的住宿影音體驗。此次合作將客房化身為沉浸式音樂娛樂空間，旅人入住可一次體驗多款包含消噪耳機、藍芽音箱與家庭娛樂揚聲器等 Bose 熱銷產品，旅途中也能享受極致音質，開啟一場結合頂級聽覺與飯店休憩的旅宿體驗。即日起至 2026 年 4 月 30 日開放預訂，雙人入住含早餐最低每晚 3,960 元起，官網加訂高鐵另享最高 78 折優惠。每日限量入住，追求卓越音質體驗的旅人不容錯過。

南港老爺行旅攜手Bose，打造「Bose聲影娛樂室」。（圖／飯店旅宿業者提供）

若入住旅人愛上這份聽覺饗宴，可至飯店 10 樓「軟實力格閣」選購房內同款 Bose 產品，享聲影獨賣價 9 折優惠。也可以至鄰近的南港LaLaport Bose專賣店，持南港老爺房卡或發票，購買任一 Bose 商品，享原價 9 折優惠。南港LaLaport Bose 專賣店顧客也可以憑消費發票至南港老爺 Soft Kitchen 用餐，享有 9 折優惠。輕鬆就能把高音質聆聽樂趣帶回家，延續聲音的感動。

專案客房另配有Bose Ultra開放式耳機與QuietComfort消噪耳機。（圖／飯店旅宿業者提供）

歲末年終是充滿感恩氛圍的季節，最會過節的台北晶華酒店應景推出一系列餐飲及住房優惠，邀請賓客共度愉悅溫馨的感恩佳節。即日起至12月28日，晶華主廚團隊精心打造四款外帶熟食禮籃，包括全台唯一的「皇家爐烤火鴨雞Turducken」、霸氣十足的「爐烤美國頂級肋眼牛排」、冠軍熱銷的「威靈頓牛排」以及經典美味的「爐烤火雞」，點心房也準備了經典南瓜派與美式胡桃派等秋日甜品，為團聚時光增添儀式感。

台北晶華精心打造，將整隻雞塞入鴨中，再將鴨豪邁的塞入火雞內的「皇家爐烤火鴨雞Turducken」。（圖／飯店旅宿業者提供）

客房則於11月14日至12月28日規劃「感恩美饌假期」住房專案，兩人同行、每房每晚12,212元+15.5%起，房客可以入住占地近14坪的豪華客房，享用兩客全台唯一被CNN推薦的豐盛自助早餐，還將獲贈主廚特製爐烤火雞，附上自製蔓越莓醬與火雞肉汁，讓節慶美味延續至家中餐桌。

「美式胡桃派」內餡由楓糖餡與萊姆酒、香草精調製而成，最上層鋪滿胡桃烘烤，是口感香氣兼具的節慶甜點，售價980元。（圖／飯店旅宿業者提供）

台北文華東方酒店一向以引領跨界聯名下午茶風潮聞名，於秋冬季節將攜手西班牙皇室御用保養品牌「Natura Bissé」，於即日起至12月31日在備受名媛貴婦喜愛的「青隅」推出《極緻饗宴Taste of Beauty》聯名下午茶。座落於盎然林蔭之中，如歐洲古典城堡般華美瑰麗的台北文華東方，詮釋著當都會光影融匯以東方雍容的城中雅境，與品牌所締造的極緻之美完美契合。

台北文華東方酒店攜手西班牙頂級保養品牌「Natura Bissé」，推出《極緻饗宴Taste of Beauty》聯名下午茶。（圖／飯店旅宿業者提供）

此次將以「A Taste of Beauty」食藝美學共慶品牌「鑽石極緻賦活系列」25週年的璀璨篇章，邀賓客一同探索於味蕾綻放光彩的感官藝術。在品味愜意午茶時光之餘，賓客還可獲贈Natura Bissé 鑽石極緻賦活特效乳霜4ml等品牌明星商品。贈品數量有限，贈完為止。經典下午茶每套1,580元+10% 起。

台北文華東方酒店以「A Taste of Beauty」食藝美學共慶品牌「鑽石極緻賦活系列」25週年的璀璨篇章，展演精準平衡與美食的美麗共鳴，賦予肌膚與味感皆由分寸雕琢而成的細膩之美，喚醒午後味蕾的藝術饗宴。（圖／飯店旅宿業者提供）

AsiaYo首度參加ITF台北國際旅展，亮點產品為「海陸雙享」，只要旅展期間訂購麗星郵輪探索星號，即可免費贈送價值近萬的台灣奢華露營行程，包含荒野半島、斷橋部落、鳳凰·森之鳴等知名奢華露營園區一泊二食，海陸雙享每日限量超下殺每人NT＄9,000元，即可一次獲得沖繩、石垣島的四天三夜海上豪華郵輪行程與台灣陸上奢華露營一泊二食。旅展每日限量，先搶先贏。

AsiaYo旅展所推出亮點最高的產品為「海陸雙享」。（圖／飯店旅宿業者提供）

近年來隨著國人健康意識崛起，海外運動旅遊行程變得炙手可熱。AsiaYo在本次線上旅展推出多款運動旅遊優惠產品，其中新潟滑雪五日遊，指定出發日最高現折一萬，包含全程交通接駁、親子友善、一人即可成團。富士山滑雪一日遊，最低只要NT $1,350元起。每年超越萬人爭相報名的北海道函館馬拉松、札幌馬拉松、富士山馬拉松、鹿兒島馬拉松、姬路城馬拉松、韓國大邱馬拉松，AsiaYo皆取得保證參賽特留權，推出眾多參賽權＋住宿的獨家組合，其中函館馬拉松三天二夜最低 $9,750起、韓國大邱馬拉松三天兩夜最低NT $4,950元起，旅展期間運動旅遊指定產品加贈eSIM吃到飽。

AsiaYo在本次旅展推出多款運動旅遊優惠產品。（圖／飯店旅宿業者提供）

旅展現場使用LINE Pay購票滿200元，可立即享有LINE POINTS 10點回饋；掃描LINE Pay活動QR Code還可獲得全品牌攤位滿萬元即可用的500元優惠券，以及政府主題館滿百元可折抵20元的優惠券各1張。LINE Pay每日將於J112號展區舉辦3場(12:00、15:00、16:00)舞台活動，用戶參與有獎徵答就有機會獲得1,666元優惠券、每場再抽出30位幸運用戶，每人可得666元優惠券1張，展期在全攤位消費，單筆分別滿2,000元及1,000元即可使用！

ITF旅展LINE Pay贈520元優惠券，指定卡別享5%回饋，消費達檻再抽最高LINE POINTS 500點。（圖／LINE Pay提供）

用戶在各展區使用LINE Pay支付2筆百元以上的消費，就有機會抽最高LINE POINTS 500點，若綁定中信LINE Pay卡、富邦J卡、聯邦賴點卡、永豐DAWAY卡，每筆滿額均享最高5%點數回饋。於指定合作品牌Klook、台灣虎航、老爺酒店，分別消費達2,000元、10,000元、15,000元，可再享加碼3%點數回饋，回饋合併最高達8％。

