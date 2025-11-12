普發現金怎麼投？ 低價股布局迎翻倍契機
文 ‧ 杜立羽
台灣政府啟動普發現金熱潮，這不僅僅只是短期政策刺激經濟消費，更是投資人提供累積資產的機會。若能將這筆資金合理投入具成長潛力的標的，不單純只用來娛樂，而是將資金轉化為投資布局，才能為未來財務增長打下良好的基礎。
政府普發現金啟動資金循環
資金活水再起，台灣再度啟動普發一萬元現金，政府這次編列特別預算，透過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，目的在於提升台灣面對全球不確定性的韌性，包括通膨、地緣衝突、供應鏈重組等外部衝擊，使國內經濟、民生與國安能更具抵抗力。
而之所以能做到全民普發主因來自於稅收超徵，政府實際收到的稅金超過原先預算的估算值，使財政部有條件將超徵稅收回饋民眾。
隨者普發現金陸續入帳，投資人除了花掉以外，更可以思考該如何持續累計資產，將小資金變成大資產，關注與布局一些優質績優好股以及存股標的，為未來的人生奠定底氣。
普發概念 消費題材難長久
回顧過往歷史經驗，政府為刺激景氣，曾推出振興三倍券、振興五倍券以及普發現金6,000元等政策。每次資金進入市場，民眾第一時間多半選擇拿去消費，確實帶動內需循環，因此投資人也會把目光放在觀光旅遊、餐飲連鎖、百貨零售、電商、宅配物流、手機通訊門市與便利商店等受惠族群，觀察是否在第四季銷售旺季出現營收拉升、進而推動股價表現。
不過回顧過去的市場反應，雖然普發政策確實帶動內需買氣，但股市反應通常偏向短線題材。其中餐飲與旅遊相關個股，相對受消息容易提前反應，但熱度退去後仍回歸原本基本面。也就是說，普發資金帶來的是短期刺激，不等於長期趨勢。
因此，若想把普發資金用在投資上，與其只追普發題材股，不如把目標放在中長線具備成長性、營收獲利持續好轉、具產業趨勢支撐的企業。
百元股不再稀奇 已成為基本門檻
近年來隨者市場持續創高以及企業獲利攀升，台股的結構已經悄悄改變，過去百元關卡象徵高價股，如今反而成為基本門檻，好股票幾乎都在百元以上，然而股價貴自然有它的道理在，投資人想參與好股票，也可以選擇使用零股的方式來進行交易，它們擁有訂單能見度、技術門檻與產業成長性，市場也願意給予更高的本益比，吸引國內外資金長期布局。
除了高價股，市場中仍有不少具備成長潛力、財務體質健康、產業前景明確的「低價好股」。這些公司可能正處於拐點，價值尚未完全反映在股價上。對投資人而言提前布局，反而有機會取得更大的成長空間。
布局低價股 有機會翻倍
此次篩選以股價50元以下個股、近三季EPS皆為正且具有成交量的低價潛力股，作為觀察重點，作為投資人觀察的重點，針對這些個股篩選出8檔可以作為參考，而其中特別值得留意的是全世界第二大的IC導線架供應商長科*(6548)，公司在2019年初期將面額變更為1元後，事隔三年再度實施股票面額變更，再從1元變更為0.4元。
觀察股價還原的話，目前也已接近歷史新高創高後無壓力。長科主要為IC封裝製程中的關鍵零組件，用於訊號傳輸、支撐晶片與散熱，近期公司宣布目前QFN封裝產能已滿載，為了因應需求，將在兩地同步擴大產能，也是近年來公司規模最大的擴產計畫，初估將現有月產能的270萬條提升至400萬條，未來產能年增再添5成。
除了產能擴廠外，公司也表示近年來受到原物料價格上漲，已通知客戶調整IC與LED導線架價格，並持續協調中，如今也成功搶進其中兩家HVDC開發，整體未來營運獲利表現可期，成為低價股中最為優先值得關注的績優生，近期股價也從底部明顯帶量逐步向上翻揚，短期內可持續留意。
Q3營運動能爆棚 華榮業外收益大補帖
其中還有一檔個股，Q3業外收益大賺2元多的華榮也值得投資人關注，先前華榮看好AI伺服器需求將會推升銅箔基板供應攀升，因此決議轉投資銅箔廠金居(8358)，市場指出華榮持有金居大約7,812張，持有成本約58元，已如今11月初220做計算，獲利約279%，帳面金額增值逾12.6億元。
先前已有因營運需求出售1,950張金居股票，處分利益3.57億餘元，公司表示後續沒有持續出售金居股票計畫。因次Q3在金融評價利益帶動下，第三季EPS達3.74元，賺贏前六季總和。
除了業外營收外，華榮本業受惠於國內強韌電網計畫下，表示目前在手訂單超過80億元，其訂單包含345KV特高壓輸電線纜以及161KV超高壓輸配線纜及器材工程，為此將新增15部火力發電機組，1551萬瓩電源開發，以力求分散式電網供電穩定。
法人看好，後續隨著穩健的強韌電網建設作為主要基底，以及相關AI伺服器需求持續成長，華榮在本業與投資收益的動能下，營運仍可維持高檔，也可以留意短線操作空間。
積極切入AI伺服器組裝代工
記憶體封測廠華泰上看60元
最後也可以同步留意記憶體封測廠的華泰(2329)，近期受惠於記憶體需求暢旺，也同步推升華泰第三季營收達51.87億元，較去年同期增加32.55%，每股盈餘EPS達0.6元。
華泰在業務結構方面相對多元，不單僅只是封測廠，同時也是電子代工服務商。其中NAND Flash記憶體的封裝與測試服務與力成(6239)性質相同，除了記憶體封測作為穩定的成長外，更值得注意的是EMS電子製造服務事業，華泰也提供專業電子製造代工服務，產品包括伺服器、工業電腦產品、工業儲存設備、網通設備等。
目前也正透過EMS事業，積極與國際AI伺服器廠商合作，提供伺服器組裝與儲存解決方案代工，目前產能爆滿，預期在雙重推動下今年EPS可望重返2元大關，近期股價處在45-52元區間做震盪整理，底底高延續上升趨勢行情，過高將可望重返60元大關，成長可期。
更多精彩內容 就在 [理財周刊1316期] 點紅字看更多
理財周刊 / 致富關鍵 就在理財-原文來源--普發現金怎麼投？ 低價股布局迎翻倍契機 - 理財周刊
其他人也在看
「新加坡法餐之父」拿手菜台灣吃的到！肉骨茶加入這道神秘香味…晶華線上旅展栢麗廳餐券7折開賣
有「新加坡法餐之父」美譽的名廚郭文秀，客座晶華酒店，推出20多道道地的新加坡料理，包括：湯底滿溢鮮蝦與椰奶香氣的新加坡叻沙麵，料多豪華吸睛、麵條吸附鹹鮮海味的JQ's鑊炒龍蝦麵，以及主廚特製明蝦拉麵等。 64歲的他結合「亞洲食材 × 法式技法」，開創新加坡美食新風潮。曾在台灣開過餐廳的他，精準掌握台灣人的口味。他稱讚台灣的食材很棒，從雞肉到海鮮，讓他能輕鬆做出美食。今周刊 ・ 19 小時前
網路書店像客機，獨立書店是優雅私人飛機…郭怡美、飛地nowhere、三餘書…這些書店如何存活？
由民航機長劉鎧創立的樹梅文化藝術基金會，為推廣獨立書店文化，舉辦《獨書獎》，週二（11/11）於華山舉辦第二屆頒獎party，評審團大獎分別由大稻埕新地標「郭怡美書店」、以香港為主題的「飛地nowhere」以及高雄知名的「三餘書店」獲得。 代表文化部長李遠致詞的文化部人文及出版司長楊婷媜表示，文化部除了持續針對實體書店補助外，另有文化幣於獨立書店2點送1點等政策，此外，也非常感謝樹梅基金會用私部門的資源幫助獨立書店。希望在公、私部門協力下，書店可以更蓬勃發展，成為地方微型文化中心。 評審團主席劉克襄則是引用花蓮知名社創據點、「練習曲」書店影響到大洲車站活化案的小故事指出，獨立書店會帶來一種獨特的飛行，「我們希望能承載著希望，繼續飛在台灣這塊天空。」今周刊 ・ 19 小時前
台達電數位轉型，人均產值增5倍！看台廠如何站上「實體AI」浪潮前線，領軍智慧製造新賽局？
成功大學第五屆「成電論壇」於10日在成大電機系迅慧講堂盛大舉辦，本次論壇以「數位轉型下的智慧製造與服務創新」為主題，邀請佳世達董事長陳其宏、盟立董事長孫弘、台達機電事業群副總經理蔡清雄、Google Chrome OS研發總經理馬大康、AMD台灣商用業務處資深業務副總經理林建誠、NVIDIA資深資料科學家劉冠良輪番上陣演講。今周刊 ・ 19 小時前
Gamma年收破1億美元！Gamma怎麼用？完整步驟教你30秒生成簡報變「PPT殺手」
Gamma推出已有一段時間，最初是以「AI簡報生成器」為主打功能，不過隨著產品的優化，Gamma現在也支援生成網頁和社群貼文。數位時代 ・ 18 小時前
定穎投控上沖下洗，大戶買盤力道增加，股價上看140元
PCB族群再度引來資金青睞，富喬、台玻、金像電等奔上漲停，定穎投控就好像坐雲宵飛車，上沖下洗，開盤拉高後半個小時，重摔跌停，盤中急拉，越過開盤最高的114元，盤中最高來到119元，到底怎一回事，還可以進場嗎?理財周刊 ・ 22 小時前
蝦皮成金雞母！Q3電商收入43億美元創新高，助攻母公司營收年增飆38.3%
蝦皮母公司冬海集團近日公布Q3財報，蝦皮營收創單季新高，商品交易總額（GMV）322億美元、訂單36億筆，電商營收43億美元。數位時代 ・ 17 小時前
恭賀 ! 1213期封面故事個股威剛 一張獲利3萬7 延續月均線續抱
理周投研部指出，大盤平均本益比約27倍，記憶體股多已達高檔，唯獨威剛僅約15倍，評價明顯偏低。法人估計，其OEM訂單具遞延效應，第三季財報可望優於預期，全年EPS上調至11.3元，若給予25倍本益比，目標價上看282元。理財周刊 ・ 20 小時前
貨櫃三雄12日帶量齊漲並中止連3跌 長榮漲幅達3.3%居冠
台股12日開高走高並收高，終場指數上漲162點，並收復10日線位置，收盤時整體盤面表現，漲幅前三大類股依序為玻璃、塑膠及油電燃氣，傳產類股表現普遍優於電子類股，而航運類股在貨櫃三雄領軍下，個股幾乎全面揚走高，其中又以長榮(2603)的漲勢較大，股價以上漲6元、收在186元，萬海(2615)與陽明(2309)亦分別上漲2.5元與1.4元作收，中止貨櫃三雄股價連3跌頹勢。理財周刊 ・ 18 小時前
上窮碧落下黃泉！定穎投控洗盤力道大 籌碼乾淨了
定穎投控(3715)今(12)日開盤就往下急殺到跌停價100.5元，但還不到10點，股價急向上，截至早上11點，股價大漲5.38%，股價來到117.5元，可謂上窮碧落下黃泉，主力這控盤實力相信也洗掉不少跟風的散戶，畢竟現在台股處於高檔位置，任何一個風吹草動，散戶將如驚弓之鳥般逃竄。理財周刊 ・ 22 小時前
英業達重要動能來自它，明年可望貢獻過半伺服器業績！輝達、超微都入列，還有車用產品的奇兵
英業達（2356）受惠AI伺服器業務持續升溫，而且從輝達（NVIDIA）到超微（AMD）都是客戶，這塊業務的營收不僅今年可望年增四成，2026年對於整體伺服器營收佔比，也有機會突破50%。今周刊 ・ 19 小時前
蘇姿丰預告資料中心年複合成長80%！ AI支出不會降溫
晶片巨頭超微(AMD)於周二在紐約舉辦的投資者活動中，釋出極具信心的長線展望。執行長蘇姿丰(Lisa Su)直言，未來3～5年AMD的整體營收年均成長率(CAGR)將超過35%，其中AI資料中心業務更將以每年超過80%的速度高速成長。這番談話不僅提振市場信心，也為AI半導體供應鏈注入新一波動能。理財周刊 ・ 22 小時前
「我從不做小交易，小錢不值得我動手！」川普首本著作登台，揭開談判桌上的致勝關鍵
我做生意的風格相當簡單明瞭，我瞄準很高的目標，然後我持續推進、推進，直到成功。有時候，我接受比預期稍差的結果，但多數時候，最終我都能得到我想要的。 回顧我做成的交易，以及我輸了或放棄的交易，我看出一些共通要素。不過，不同於現在你在電視上看到的那些房地產傳經布道者，我無法向你保證，若你遵循我的準則，你...商業周刊 ・ 1 天前
欣興10月營收亮眼 12日股價連3漲開出並重新站上170元以上
台股12日加權指數開高震盪走高，開盤上漲68點成功收復月線，隨後進一步站上5日線以上，開盤後26分整體盤面表現，漲幅前三大類股依序為玻璃、航運及塑膠，電子相關類股以光電類股表現相對突出，而PCB族群股續發威幾乎全數翻紅，其中ABF大廠欣興(3037)10月營收表現亮眼，持續吸引買盤關注，股價開高走高，於5分鐘便拉上173元、上漲6.5元，隨後雖拉回，但股價多保持在170元上下做小幅整理，為族群股中量價表現突出的個股。理財周刊 ・ 22 小時前
港股投資風享─南向資金連續買進支撐恒生指數溫和走揚 周線收漲1.29%
在2025年11月3日至11月7日的交易周中，香港股市整體呈現先抑後揚的走勢，三大指數在周初受外部因素影響小幅承壓，但隨後在利好消息刺激下逐步回升，全周最終錄得溫和上漲。具體來看，恒生指數在11月3日開盤報25999.17點，經過全周波動後，於11月7日收盤時報26241.83點，全周累計上漲1.29%，總成交額達到1.15萬億港元。恒生科技指數在11月3日開盤5936.28點，11月7日收於5837.36點，全周跌幅為1.02%。恒生國企指數在11月3日開盤9198.85點，11月7日收盤9267.75點，全周漲幅為1.08%。理財周刊 ・ 22 小時前
威京小沈落難，寶佳少東砸23億打併購戰！銀彈雄厚「錢像海波浪一直來」...兆元推案王400天謀取中工內幕
去年5月，威京集團主席「威京小沈」沈慶京因主導的京華城開發案涉嫌圖利引發弊案爭議。此時已有人建議林家宏鎖定中工。今周刊 ・ 23 小時前
軟銀出清輝達股票！曾經哭倒在黃仁勳肩膀，孫正義為什麼又下車了？
孫正義主掌的軟銀集團，近期一次賣出 32.1 百萬股輝達（NVIDIA）股票，套現約 58.3 億美元，用於 AI 投資與資金調度。數位時代 ・ 22 小時前
併購傳聞再起! 鴻海集團傳出將拿下裕隆?! 公司這樣表示
今(12)日電子代工大廠鴻海(2317)將舉行第3季法說會，本次法說會將由鴻海董事長劉揚偉主持，市場消息傳言鴻海擬吃下裕隆(2201)集團的納智捷(LUXGEN)品牌，使得今日裕隆股價跳空向上大漲，底部帶量收上35.9元大關。理財周刊 ・ 22 小時前
「美國轉捩點」柏克萊加大活動爆衝突 4人被捕 司法部下令調查
「美國轉捩點」（Turning Point USA）全國校園巡迴活動10日在柏克萊加大舉行最後一場活動，卻引發激烈衝突，...世界日報World Journal ・ 20 小時前
漲勢不止！大摩升三星SK海力士股票目標價：AI「永動機」發威 記憶體價格高點遠未到
摩根士丹利 (下稱大摩)(MS-US) 最新表示，一場由 AI 驅動的記憶體「超級週期」已正式降臨，其強度、邏輯與持續性均遠超過以往任何一輪行情。 報告指出，本鉅亨網 ・ 21 小時前
供應鏈缺料 估群光Q4小幅衰退
群光第三季營收和本業獲利均創今年高點，稅後純益20.86億元，每股稅後純益（EPS）2.87元，累計前三季稅後純益為58.31億元，EPS為8.01元，均為同期歷史次高。由於筆電供應鏈缺料影響，整體市場需求下滑，法人預估群光第四季營收將小幅度季減。工商時報 ・ 6 小時前