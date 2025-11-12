普發現金怎麼投？ 低價股布局迎翻倍契機

文 ‧ 杜立羽

台灣政府啟動普發現金熱潮，這不僅僅只是短期政策刺激經濟消費，更是投資人提供累積資產的機會。若能將這筆資金合理投入具成長潛力的標的，不單純只用來娛樂，而是將資金轉化為投資布局，才能為未來財務增長打下良好的基礎。

資金活水再起，台灣再度啟動普發一萬元現金，政府這次編列特別預算，透過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，目的在於提升台灣面對全球不確定性的韌性，包括通膨、地緣衝突、供應鏈重組等外部衝擊，使國內經濟、民生與國安能更具抵抗力。

而之所以能做到全民普發主因來自於稅收超徵，政府實際收到的稅金超過原先預算的估算值，使財政部有條件將超徵稅收回饋民眾。

隨者普發現金陸續入帳，投資人除了花掉以外，更可以思考該如何持續累計資產，將小資金變成大資產，關注與布局一些優質績優好股以及存股標的，為未來的人生奠定底氣。

普發概念 消費題材難長久

回顧過往歷史經驗，政府為刺激景氣，曾推出振興三倍券、振興五倍券以及普發現金6,000元等政策。每次資金進入市場，民眾第一時間多半選擇拿去消費，確實帶動內需循環，因此投資人也會把目光放在觀光旅遊、餐飲連鎖、百貨零售、電商、宅配物流、手機通訊門市與便利商店等受惠族群，觀察是否在第四季銷售旺季出現營收拉升、進而推動股價表現。

不過回顧過去的市場反應，雖然普發政策確實帶動內需買氣，但股市反應通常偏向短線題材。其中餐飲與旅遊相關個股，相對受消息容易提前反應，但熱度退去後仍回歸原本基本面。也就是說，普發資金帶來的是短期刺激，不等於長期趨勢。

因此，若想把普發資金用在投資上，與其只追普發題材股，不如把目標放在中長線具備成長性、營收獲利持續好轉、具產業趨勢支撐的企業。

百元股不再稀奇 已成為基本門檻

近年來隨者市場持續創高以及企業獲利攀升，台股的結構已經悄悄改變，過去百元關卡象徵高價股，如今反而成為基本門檻，好股票幾乎都在百元以上，然而股價貴自然有它的道理在，投資人想參與好股票，也可以選擇使用零股的方式來進行交易，它們擁有訂單能見度、技術門檻與產業成長性，市場也願意給予更高的本益比，吸引國內外資金長期布局。

除了高價股，市場中仍有不少具備成長潛力、財務體質健康、產業前景明確的「低價好股」。這些公司可能正處於拐點，價值尚未完全反映在股價上。對投資人而言提前布局，反而有機會取得更大的成長空間。

布局低價股 有機會翻倍

此次篩選以股價50元以下個股、近三季EPS皆為正且具有成交量的低價潛力股，作為觀察重點，作為投資人觀察的重點，針對這些個股篩選出8檔可以作為參考，而其中特別值得留意的是全世界第二大的IC導線架供應商長科*(6548)，公司在2019年初期將面額變更為1元後，事隔三年再度實施股票面額變更，再從1元變更為0.4元。

觀察股價還原的話，目前也已接近歷史新高創高後無壓力。長科主要為IC封裝製程中的關鍵零組件，用於訊號傳輸、支撐晶片與散熱，近期公司宣布目前QFN封裝產能已滿載，為了因應需求，將在兩地同步擴大產能，也是近年來公司規模最大的擴產計畫，初估將現有月產能的270萬條提升至400萬條，未來產能年增再添5成。

除了產能擴廠外，公司也表示近年來受到原物料價格上漲，已通知客戶調整IC與LED導線架價格，並持續協調中，如今也成功搶進其中兩家HVDC開發，整體未來營運獲利表現可期，成為低價股中最為優先值得關注的績優生，近期股價也從底部明顯帶量逐步向上翻揚，短期內可持續留意。

Q3營運動能爆棚 華榮 業外收益大補帖

其中還有一檔個股，Q3業外收益大賺2元多的華榮也值得投資人關注，先前華榮看好AI伺服器需求將會推升銅箔基板供應攀升，因此決議轉投資銅箔廠金居(8358)，市場指出華榮持有金居大約7,812張，持有成本約58元，已如今11月初220做計算，獲利約279%，帳面金額增值逾12.6億元。

先前已有因營運需求出售1,950張金居股票，處分利益3.57億餘元，公司表示後續沒有持續出售金居股票計畫。因次Q3在金融評價利益帶動下，第三季EPS達3.74元，賺贏前六季總和。

除了業外營收外，華榮本業受惠於國內強韌電網計畫下，表示目前在手訂單超過80億元，其訂單包含345KV特高壓輸電線纜以及161KV超高壓輸配線纜及器材工程，為此將新增15部火力發電機組，1551萬瓩電源開發，以力求分散式電網供電穩定。

法人看好，後續隨著穩健的強韌電網建設作為主要基底，以及相關AI伺服器需求持續成長，華榮在本業與投資收益的動能下，營運仍可維持高檔，也可以留意短線操作空間。

積極切入AI伺服器組裝代工

記憶體封測廠華泰上看60元

最後也可以同步留意記憶體封測廠的華泰(2329)，近期受惠於記憶體需求暢旺，也同步推升華泰第三季營收達51.87億元，較去年同期增加32.55%，每股盈餘EPS達0.6元。

華泰在業務結構方面相對多元，不單僅只是封測廠，同時也是電子代工服務商。其中NAND Flash記憶體的封裝與測試服務與力成(6239)性質相同，除了記憶體封測作為穩定的成長外，更值得注意的是EMS電子製造服務事業，華泰也提供專業電子製造代工服務，產品包括伺服器、工業電腦產品、工業儲存設備、網通設備等。

目前也正透過EMS事業，積極與國際AI伺服器廠商合作，提供伺服器組裝與儲存解決方案代工，目前產能爆滿，預期在雙重推動下今年EPS可望重返2元大關，近期股價處在45-52元區間做震盪整理，底底高延續上升趨勢行情，過高將可望重返60元大關，成長可期。

