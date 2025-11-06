普發現金怎麼花？他領1萬衝「這1縣市」 一票人笑翻：連踏進去都沒資格

生活中心／王文承報導

普發現金1萬元於昨（5）日開跑，12日將陸續入帳。許多人早已規劃這筆錢的用途，有人想拿來旅遊、買衣服或貼補家用。有網友好奇發問：「拿到1萬元去墾丁，可以玩幾天？」貼文一出，引起熱烈討論，不少人直言「可能只能玩一天」，甚至有人笑說：「還不如加點錢出國比較爽！」

一名網友在《PTT》上以「領到一萬去墾丁可以玩幾天？」為題發文表示，他在高雄工作，打算領到普發現金後，搭配特休到墾丁走走放鬆，便上網詢問：「安排幾天的行程比較剛好？」

貼文曝光後，掀起網友熱議，「一天吧，經過就好，去小港坐飛機出國更值得。」、「交通費加住宿一晚就要一萬，說不定還不夠用。」、「你很勇喔。」，「才一萬，你連踏進墾丁的資格都沒有。」

對此，《三立新聞網》記者查詢墾丁周邊的飯店與民宿價格發現，四星級以上住宿每晚約2,000至5,000元，一般旅館則多在2,000元以內，整體並非外界想像中昂貴。

墾丁周邊的飯店與民宿價格發現，四星級以上住宿每晚約2,000至5,000元，一般旅館則多在2,000元以內（圖／翻攝自google地圖）

若原PO從高雄出發，無論自行開車或搭乘客運來回，交通費約需2000元以內；若不特別講求奢華享受，1萬元預算大致可以安排3天2夜的行程。不過，若是從北部出發，僅交通與住宿費就可能吃掉大半預算，1萬元恐怕真的只能玩一天就花光了。

