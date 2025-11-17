普發現金慎防詐騙！警四分局擴大宣導、加強巡簽

為保障民眾財產安全，警四分局因應普發現金「ATM領現」，加強轄區金融機構、超商巡邏並擴大宣導。(讀者提供)

記者王勗／台南報導

普發現金「ATM領現」十七日正式開跑，鑑於許多民眾將前往各大金融機構領取現金或辦理轉帳作業，為確保市民安全順利領取款項，警四分局也提前規劃各項安全維護措施，針對安平地區各大銀行、郵局及提款機據點加強巡簽，與銀行機關合作提升金融機構安全維護層級，預防相關犯罪發生。

詐團可能利用全民普發現金機會，騙取民眾個資及金錢，警四分局也提前與轄區金融機構、超商等建立聯繫窗口，關注ATM提款機前的人員動態，針對可疑人員加強通報，

為防堵詐騙集團假藉普發現金名義進行詐騙，警四分局也積極建立跨單位合作機制，整合公部門及民間資源，深入社區宣導，提醒民眾提高警覺，切勿輕信任何來路不明的電話、簡訊或網路連結，同時也與區公所及里長密切配合，協助留意社區內獨居長者或易受騙高風險族群，適時關懷提醒，以期保障民眾的財產安全。

四分局長曹儒林提醒，歹徒詐騙手法眾多，如接獲電話、簡訊，要求「到ATM操作才能領取普發現金」、「要求到網路銀行操作」、「需要先付手續費」或「要求轉帳驗證身分」等，都要提高警覺。近期也有釣魚訊息、郵件偽裝成政府單位，提醒民眾慎防釣魚連結，政府機關或金融機構不會要求民眾提供個人銀行帳戶及密碼等個人資訊，如接獲可疑訊息應保持冷靜，若有疑慮可立即撥打反詐專線一六五或報案電話一一０。