普發現金成詐騙新手法 她掉陷阱300多萬秒蒸發

普發一萬上路，詐騙集團編造「身分遭冒用領取現金」等情節，讓民眾誤以為個資異常，需立即查證，刑事局表示，近期接獲多起通報，該詐騙手法結合假公文、假LINE帳號與偽裝的警務流程，使受害者一步步陷入恐慌，其中一名婦人在一連串威嚇與欺騙下，將家中約300多萬元交付詐騙集團，損失慘重。

刑事警察局指出，近日接獲10多件民眾求證電話，其中最常見的是詐騙集團假冒金融機構通知民眾「身分證遭冒用申請普發現金」，再假稱要轉接165反詐騙專線或警方辦案人員，讓受害者以為正在和官方單位聯繫。

刑事局表示，受害者在慌亂中加入詐騙者提供的LINE帳號，詐騙集團一步步詢問帳戶餘額、個人資料，甚至灌輸受害者已涉入洗錢、需接受偵查等說詞，詐騙集團還製作假傳票與假搜索票，使被害人誤以為事態嚴重，必須完全配合調查。

刑事局說，詐騙集團會要求民眾將家中現金、金飾或其他財物集中並交付監管，理由多為避免資金被誤認為不法金流，部分受害者在對方多重身分偽裝和威嚇下深信不疑，甚至聽信「不可對外透露」的要求，導致無法及時向家人或警方求證，其中一名婦人依指示將約300多萬元交出，損失重大。

刑事局提醒，政府不會主動發送簡訊要求登錄、不會要求至ATM或網銀操作轉帳，更不會以電話進行偵查程序，務必認明普發現金唯一官方網站10000.gov.tw，如遇可疑電話、簡訊、網址或要求提供個資，一定要記得「4不原則」，包括不點擊連結、不填寫資料、不匯款、不轉傳，若有疑慮，應撥打165反詐騙專線查證，避免落入詐騙陷阱。

★《中時新聞網》提醒您：詐騙手法日新，你我要有戒心，如遇疑似詐騙情況，請立刻撥打165反詐騙專線諮詢。

