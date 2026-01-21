普發現金成震撼彈 藍小雞轟羞辱台中人智商

▲賴清德積極南下拉抬何欣純選情，甚至直面盧秀燕的質疑，近日的「普發現金」政見更在地方掀起話題。（圖／翻攝何欣純臉書，2026.01.21）

[NOWnews今日新聞] 國民黨台中市「姐弟之爭」紛紛擾擾之際，綠委何欣純推出「當選市長後將普發現金」政見，意外獲得市民熱烈討論，也讓藍營支持者更加焦慮。被視為江啟臣子弟兵的藍營新人許育璿，今批評普發現金是詐騙式政見、缺乏配套的財政自殺「發錢一時爽，債留下一代」，台中人的智商不容羞辱。

下屆台中市長選舉，立委楊瓊瓔、江啟臣的「姐弟之爭」越演越烈之際，已起跑2個月的民進黨徵召參選人何欣純，突然當著盧秀燕的面喊「我選上市長會普發現金」，這個老掉牙的話題，在嘉義市長黃敏惠、新竹市長高虹安先後宣布普發現金後，不再讓人遙不可及，加上台中跟進台北市長蔣萬安的營養午餐免費政策，部分市民更認為「既然能負擔營養午餐，普發現金就不只是夢」。

昨天有媒體報導，相較藍營整合陷入僵局，恐造成黨內裂痕，何欣純民調已開始往上拉，親綠粉專「脫北者冰狼」也發文指出，普發現金「在台中人邏輯中是正確的」。白營市議員江和樹今（21）日再度提醒盧秀燕，市民對普發的態度是「怨無不怨少」，市府可以不回應民進黨喊的「普發5萬」，但不能一直推說沒錢，卻有辦法推動營養午餐免費。盧秀燕則回應，若中央依照國民黨版《財劃法》給地方錢，「那就有機會」，仍未給肯定答案。

爭取參選北屯區市議員、被視為江啟臣子弟兵的新人許育璿，今重批何欣純的「普發現金」是詐騙式政見，完全無視台中市財政現況與長遠發展，這種斷頭式支出，恐讓台中財政走向空轉，地方型政治人物應扮演城市CEO為民開源，而非成為散財童子透支未來，呼籲選民看清口號背後的財政危機。

許育璿強調「台中人的智商不容羞辱」，政治不該是騙術，市府必須將每一分預算花在刀口上，盧秀燕推動「台中購物節」，透過消費經濟創造稅收回饋於民的活水模式，普發現金本質上是缺乏配套的財政自殺，根本是「發錢一時爽，債留下一代」，勢必排擠到教育資源、交通改善與長照服務預算。台中人要的是有遠見、懂經營的領航者，而非靠口號治國的民粹政客，一個還沒上任就想著「發多少錢」、卻講不出「怎麼幫地方賺錢」的候選人，絕非台中市民之福。

