普發現金持續上路 桃市警局多方宣導推行全民防詐

【警政時報 陳世軒／桃園報導】近年詐騙案件猖獗，洽逢中央政府普發現金一萬元，為持續推動防詐意識，桃園市政府警察局與轄內廣播電臺合作錄製「小鳳有約」-大家作伙來逗陣反詐騙專訪，由刑事警察大隊長受邀前往大溪廣播電臺，提醒市民注意近期政府普發現金詐騙防制、高發詐騙手法預防及防範詐騙建議。

桃園市政府警察局刑事警察大隊長受邀前往大溪廣播電臺，與轄內廣播電臺合作錄製「小鳳有約」-大家作伙來逗陣反詐騙專訪。（記者翻攝）

隨著普發現金一萬元的推動，目前已發現兩種詐騙手法，包括假冒「普發現金入帳通知」的釣魚簡訊，以及偽裝成檢警騙取民眾個人資料。為此，桃市政府警局特別針對「政府普發現金ATM領現及郵局領現作業」擬定安全維護計畫，並與內政部警政署刑事警察局聯名印製「防詐四不」貼紙，張貼在各大金融機構ATM及郵局等，且普發現金識別貼紙連結本局警政官網、臉書等媒體通路。

桃市政府警局與內政部警政署刑事警察局聯名印製「防詐四不」貼紙，張貼在各大金融機構ATM及郵局等。（記者翻攝）

近來台灣詐騙手法日新月異，依據內政部警政署「打詐儀錶板」統計，分析桃園市今（114）年10月為止，受理詐欺案件累積逾1萬8千多件，財損金額高達新臺幣118億餘元。刑事警察大隊長鄺慶泰提醒民眾隨時留意可疑訊息，「像繫好安全帶一樣，隨時都不能掉以輕心！」

談到政府普發現金政策的防詐手段，鄺慶泰呼籲民眾牢記「防詐四不要點」：「不點擊」、「不填輸」、「不匯款」及「不轉傳」，如有普發現金疑問可撥打「1988」客服諮詢專線，必要時請撥打165反詐騙諮詢專線尋求協助，共同守護自己及家人財產安全。

