普發現金掰了！時隔5年再見稅收短徵 全年證交稅2928億元創高 娛樂稅也創新高

去年證交稅收2928億元，創歷年新高 。廖瑞祥攝



財政部統計處今（13）日公布2025年全年稅收為3兆7,515億元，比上年減少104億元，年減0.3%，也比年度預算數短少505億元，是時隔5年後首見短徵。統計處副處長劉訓蓉表示，稅收未達預算目標主因是受央行不動產信用管制、美國對等關稅不確定性影響房市及車市相關稅收、以及延分期繳稅措施影響。

劉訓蓉表示，上述為初步統計結果，尚未加計整理期稅款，全年確切稅收預計2月上旬較明朗。若以近3年整理期稅收入帳推估今年1月1日至15日整理期入帳金額，2025年全年稅收低於預算數可望收斂為190億元至260億元之間，不過中央政府低於預算數金額較大，約300億元至340億元左右。

廣告 廣告

未達預算目標的包括有土增稅、貨物稅、特銷稅、營業稅、關稅、菸酒稅及營所稅，與預算數差距金額較大的包括營所稅差了362億元、營業稅288億元、貨物稅270億元，以及土增稅較目標數短少177億元。

劉訓蓉說明，其中營業稅、貨物稅、關稅是受美國對等關稅不確定性干擾，影響新車進口及銷售所致；土增稅則與央行不動產信用管制有關；營所稅則是因應關稅衝擊，提出延分期繳稅政策影響。

AI商機帶動全年證交稅創新高

證交稅方面，去年12月證交稅實徵311億元，為歷年同期新高，雖然較11月減少4.6%，但已是連4個月超過300億元，也是連續第5個月正成長，年增32.7%。

累計全年證交稅實徵2,928億元，創歷年新高，較2024年增收47億元，年增1.6%。劉訓蓉說明，去年8月以後，隨著半導體關稅豁免、美國聯準會降息等利多消息，台股重拾交易動能有關。

台股動能也延續至今年，今年1月8個台股交易日以來，日均成交值高達8,470億元，日均交易量創歷史新高。

演唱會商機發酵 娛樂稅創高

各稅目中，12月唯一創歷年單月新高的是娛樂稅2.49億元，年增21.7%。劉訓蓉表示，娛樂稅創高主因是台北市、高雄市增加較多，且11月有3場與韓星有關的演唱會娛樂稅遞延至12月入帳有關。據了解，這3場分別是台北市的Super junior 、GD權志龍，高雄的twice演唱會。

事實上，去年全年娛樂稅收也創歷年新高，達22.47億元，年增7.7%。

統計指出，去年12月稅收創同期新高的分別有證交稅、期交稅、地價稅、娛樂稅。

全年稅收創高的則包括營所稅、綜所稅、遺產稅、證交稅、房屋稅、牌照稅、印花稅、娛樂稅、營利事業房地合一稅。

更多太報報導

房貸政策緊縮衝擊! 房地合一稅上路10來首見下滑

快訊／時隔5年首見短絀！全年稅收3兆7515億元 短徵505億元

【規則揭曉3-1】風電3-3選商動了！ 風場建設實績可加分 有不良紀錄者心驚驚