普發現金放大術看這裡！銀行加碼抽iPhone.機票搶客
政府即將普發現金一萬元，而銀行也沒缺席，紛紛祭出現金放大術，除了現金加碼是基本之外，各家銀行還推出抽iPhone 17、台北日本來回機票，讓普發現金變成一場另類的抽獎盛會。但是民眾同時得要小心詐騙，因為詐騙集團，可能會寄送假的連結，行政院就提醒，政府不會發簡訊或是電子郵件通知領錢。
各銀行紛紛祭出加碼優惠，像是可抽機票、iPhone 17。圖／非凡新聞
普發現金一萬元，各家銀行搶著推出加碼優惠，主要有兩大類，像是直接加碼送禮物，永豐銀抽台北日本沖繩雙人來回機票還有超市禮券1萬元；玉山銀則是抽iPhone 17以及日幣十萬元；北富銀也加入戰局，同樣也是加抽iPhone 17。
也有銀行選擇加碼抽回饋金。圖／非凡新聞
另一類加碼則是現金加上回饋，像是元大銀行用「登記入帳」方式，最多能放大11倍；LINE BANK抽39900元現金；台新銀以及永豐銀，分別抽一千點台新點和16888點小蜜豐金。
不過行政院也提醒，領錢歸領錢，可別被詐騙，提醒政府不會發簡訊通知，也不會電話要你操作網銀或是ATM，民眾要記住四大原則，不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳，好好守護這小確幸。
