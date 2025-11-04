普發現金放大術！ 台北市旅宿、景點響應「一萬元」政策推優惠





台北市觀傳局為響應全民普發現金政策，成功邀集本市旅宿業者推出多項「現金放大術」專案，鼓勵民眾以更超值的價格體驗臺北的住宿與美食魅力：

凱達大飯店： 推出「全民普發•好享度假」專案，豪華套房享限量買一贈一，家庭三、四人房更祭出買一贈二的好康福利，平日入住價格只要1萬元起。

晶華酒店： 入住「雲天露台家庭客房」即贈送栢麗廳四客豪華午餐，並享有價值5,544元的「雲天廊」專屬禮遇，讓旅客一次擁有住宿與美饌的雙重饗宴。

福容大飯店台北一館： 推出超值方案，「三天兩夜豪華客房二泊四食」優惠價只要9,999元起。

國聯大飯店： 推出「國聯景觀套房一泊二食•買萬送萬」專案。

觀傳局表示，這些優惠活動讓民眾能將普發現金發揮最大價值，輕鬆享受美好假期。

景點同步響應：101門票優惠、古厝禮俗體驗

除了旅宿業，臺北市多處知名景點也推出響應優惠，讓市民與遊客能盡情探索臺北的魅力：

台北101觀景台： 推出超值門票優惠。

林安泰古厝民俗文物館： 舉辦「新生兒抓週、收涎禮俗體驗」，凡報名並出示打卡「#普發現金一萬」，即可獲得精美小禮。

台北當代藝術館： MoCA 商店推出設計商品9折優惠。

ITF旅展加碼！「玩臺北1萬元有找！」專案登場

觀傳局預告，將於11月7日至10日在南港展覽館舉辦的「2025臺北國際旅展（ITF）」中，推出「玩臺北1萬元有找！」專案活動。

旅展亮點： 「臺北館」集結知名老店、人氣旅宿品牌及文青魅力景點，祭出多項優惠，包括交通套票、住宿泡湯券、咖啡禮盒與文青伴手禮等豐富好康。

觀傳局邀請全國民眾把握普發現金的機會，自11月5日起透過官網線上登記，並規劃一趟「好玩、好宿、好吃」的臺北城市之旅，讓普發現金花得超值又有感。

