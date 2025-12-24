普發現金政策奏效！11月零售業營業額4459億元創高 全年力拚保住正成長

11月零售業營業額4,458.85億元，創歷年單月新高，年增率1.4%，連2個月正成長。。廖瑞祥攝



經濟部統計處今（24）日公布11月零售業營業額4,458.85億元，創歷年單月新高，年增率1.4%，連2個月正成長。統計處副處長陳玉芳表示，過去11月在百貨周年慶結束後，零售業營收通常衰減，今年在普發現金及業者搭配促銷活動挹注下，零售業營收呈現年月雙增，且增速擴大。

不過，陳玉芳也坦言，今年第2季、第3季的零售業營業額皆落入負成長，全年零售業營收已難再創新高，但會力拚全年保住正成長。

至於本次普發現金帶動消費的成效，陳玉芳表示，由於本次普發為「現金」，無法實質估計挹注零售的成長幅度，但一般而言，10月百貨周年慶結束後，零售營收會衰退，但11月呈現月增3.2%、年增7.1%，且增速擴大，推估是普發現金，搭配業者加碼促銷活動，帶動百貨營收成長。另外，家用器具及用品業也是呈現月增，3C產品零售也有所成長。

11月零售業營收4,458.85億元，創歷年單月新高；上次單月新高紀錄為今年1月的4,458.52億元。

11月零售業營收年增1.4%，11月商品類物價漲幅0.21%，陳玉芳說，百貨周年慶、雙11、黑5等促銷活動，搭配普發現金，代表消費量已有增加。

累計1-11月的零售業營業額4兆4,062億元，為歷年同期次高，年減0.3%。若12月零售表現不振，無法保住全年正成長，將是時隔9年後再現負成長。

陳玉芳表示，今年第1季零售營收年增0.9%，第2季年減1.6%，第3季年減1.6%，按12月預測結果，預計第4季內需會年增1.2%至2.2%，內需已有回溫跡象。

今年以來，汽機車零售受到關稅不確定性拖累，消費心態觀望，直到財政部祭出貨物稅減徵新制，加上車商促銷，汽車買氣才逐漸回升，但11月汽機車零售額已是連續第9個月負成長。

若扣除汽機車零售額，今年前11月的零售業營業額已年增1.7%。陳玉芳說，若不計汽機車零售，全年零售業營收增速可達1.7%至1.9%，有望維持實質正成長。

11月餐飲業營業額為884億元，為歷年同期新高，年增2.8%。不過，加計11月外食費漲幅3.51%，餐飲業為實質負成長。陳玉芳說明，這與11月鳳凰颱風來襲，部分業者甚至暫時停業達3天，加上結婚對數減少，宴會型餐飲營收減少有關。

累計1-11月餐飲業營收9,720億元，雖為歷年同期新高，但年增3.2%，同期外食費漲幅3.41%，落入實質負成長，陳玉芳說明，這與今年來高價餐飲偏弱有關。

11月批發業營業額1兆2,510億元，為歷年單月次高，僅次於今年9月；年增16.7%，連10個月正成長。經濟部估12月批發營業額約在1兆2,325億元至1兆2,677億元之間。

