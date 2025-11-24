普發現金未入帳別慌！女誤信話術交出百萬財物 警揭詐騙新套路

各家銀行作業入帳所需時間不同，且11月24日開放領現，沒有登記，也領得到。圖：警方提供

普發現金已於11月12日發出，許多人陸續分享到帳喜悅，然而也有人納悶自己為何尚未收到，刑事警察局提醒，各家銀行作業所需時間不同，且11月24日開放領現，沒有登記，也領得到，勿因未領到普發現金聽信詐騙集團話術。

近日，新北一名張姓女子接獲自稱「郵局人員」來電，聲稱有人冒用她的身分證去登記普發現金業務，張女因普發現金尚未入帳，認為是遭人盜領而相信對方說法，隨後自稱「郵局人員」便幫她轉接165反詐騙專線，由一位自稱偵查佐接聽，假冒的員警指示被害人加入他的LINE，並聲稱被害人帳戶可能牽涉洗錢而遭凍結及調查，同時以LINE假的傳票、搜索票，要求被害人將家中現金、金飾等財產整理好，交給假冒的檢察官進行財產監管，被害人因擔心遭到牢獄之災，便配合將家中總價值超過100萬元之財產交付詐騙集團，蒙受重大損失。

普發現金於11月初完成登記，並自11月12日起陸續發放，刑事局提醒民眾，11月17日起亦開放ATM領取及11月24日開放郵局領現，每個人都領得到，如發現尚未收到，請耐心等候或洽銀行、財政部等正當官方管道查詢，勿輕信聲稱金融機構或檢警單位的不明訊息，檢警單位也不會以LINE傳送公文書或視訊制作筆錄，請民眾多加留意，避免落入詐騙集團陷阱。

刑事警察局也再三強調，政府不會以「簡訊通知」、「電子郵件」等方式要求民眾登錄個資，也不會透過電話要求操作ATM或網銀，且正確的政府網站網址均以「.gov.tw」結尾，且「gov」前方必為「.」，不會夾雜英文字母、數字或符號。若收到可疑訊息、網站或來電，應立即撥打165反詐騙專線查證，或撥打110報案。

如需了解更多防詐騙資訊，民眾可瀏覽刑事警察局「165打詐儀錶板」專網，隨時獲取最新詐騙手法提醒及防詐技巧。

