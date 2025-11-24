普發現金未入帳勿慌張 警方籲民眾提高警覺勿受騙

政府普發現金於11月12日啟動發放，不少民眾近日陸續收到款項，然而也有人尚未入帳，引發疑惑，刑事警察局提醒，各銀行處理時間不一，若尚未收到可耐心等待；此外，11月24日起郵局開放臨櫃領現，即使未事先登記也能領取，呼籲民眾勿因此受騙。

刑事警察局指出，新北市近日一名張姓女子接獲自稱郵局人員來電，指稱有人冒用其身分登記普發現金，由於款項尚未入帳，她誤以為遭盜領而信以為真。詐騙者進一步將電話「轉接」至冒充165反詐騙專線的人員，並由自稱偵查佐的男子透過LINE與她聯繫。詐騙者聲稱她的帳戶涉及洗錢遭調查，甚至以偽造的傳票、搜索票施壓，要求她將家中現金與金飾交給假冒檢察官「保管」。張姓女子因擔憂遭刑事追究，最終交付價值逾百萬元財物，造成重大損失。

刑事局說明，普發現金自11月初完成登記後，12日已開始陸續匯入；11月17日起可在ATM領取，24日也將開放郵局臨櫃領現，若有入帳延遲情況，可向銀行或財政部官方管道查詢。

警方強調，檢警機關不會以LINE傳送公文、要求視訊製作筆錄，也不會透過電話要求操作ATM或網銀。政府相關網站網址均以「.gov.tw」結尾，前方不會夾雜其他字母或符號。若收到可疑訊息或來電，應立即撥打165反詐騙專線或110查證，民眾也可至刑事警察局「165打詐儀錶板」專網，獲取最新詐騙手法與防範資訊，提高警覺避免受害。