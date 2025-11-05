普發現金淪詐騙新梗婦人遭騙300萬 檢警逮車手聲押

利用普發現金政策行騙，張姓車手面交取款三百萬元，檢警逮人並聲押禁見。（記者孫曜樟攝）

記者孫曜樟／台北報導

詐騙集團利用政府「普發現金一萬元」政策，於十月間，假冒郵局及檢警人員，向台北市一名婦人謊稱其個資遭盜用且涉入洗錢案，致其受騙交付逾三百萬元。 士林地檢署指揮警方於十一月四日在桃園市逮捕涉案的張姓車手，並於五日以涉犯詐欺、洗錢等罪嫌，向法院聲請羈押禁見。

檢警調查，該名居住士林區的婦人於十月二十八日接獲詐騙集團成員假冒郵局人員來電，謊稱其個資外洩，遭人冒名申辦「普發現金一萬元」。 隨後，電話轉接至另一名假冒的警務人員，對方以通訊軟體持續聯繫，誆稱婦人帳戶涉及洗錢刑案，要求她領出名下財產交由「警方」保管查證，否則將被視為共犯。 婦人心生畏懼，遂依指示以面交方式將三百萬餘元現金交付給佯稱警察的車手。

婦人家屬事後察覺有異，驚覺她遭詐騙而報警。士林分局獲報後，立即成立專案小組，經由監視器畫面及通聯紀錄分析，迅速鎖定取款的二十五歲張姓男子身分與行蹤。警方於十一月四日持搜索票前往桃園市，在一間網咖內將張姓男子逮捕到案。張男供稱，他是上網應徵「快遞」工作，依上級指示前往取款，每筆可獲利十萬元。

士林地檢署檢察官郭宇倢於五日複訊後，認定張男涉犯詐欺犯罪危害防制條例及洗錢防制法等罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人及反覆實施同一犯罪之虞，因此向士林地方法院聲請羈押禁見。