普發現金淪詐騙新梗 婦人損300萬

政府普發現金美意淪詐騙新梗，一名六十歲婦人遭假檢警騙走逾三百萬元，刑事局呼籲民眾提高警覺。 （記者孫曜樟攝）

記者孫曜樟∕台北報導

刑事局十五日發布警訊，指出詐騙集團利用普發現金政策作為新話術，自十一月初起已接獲逾十起諮詢案。詐團謊稱民眾身分遭冒用登記，藉此騙取個資與金錢，其中一名約六十歲婦人因此遭詐，財物損失逾新台幣三百萬元。提醒民眾在政府開放領取現金前，應提高警覺，防範詐騙。

政府普發一萬元政策採登記入帳、ＡＴＭ領現、郵局領現等多種方式，ＡＴＭ與郵局領現分別預計於十一月十七日及二十七日開放。然而，詐騙集團已利用此政策設下陷阱。刑事局指出，一名約六十歲的林姓婦人日前接獲自稱郵局人員來電，聲稱其身分遭人冒用登記領取普發現金，隨後電話被轉接至自稱警政署警員及隊長。

對方接著以通訊軟體ＬＩＮＥ聯繫林婦，傳送偽造的傳票及搜索票，謊稱林婦可能涉及洗錢案，若家中被搜出現金將被視為非法款項。詐騙集團以此為由，誘騙林婦將家中約新台幣三百多萬現金交付監管，導致其蒙受重大財物損失。警方分析，此為詐騙集團假冒檢警並結合時事議題的典型手法。

刑事局提醒，詐騙集團近期持續假冒政府及金融機構，透過簡訊、電話或網頁連結騙取民眾個資與金錢。民眾應牢記「普發一萬」防詐四不口訣：「不點擊」可疑連結、「不填寫」個資帳號、「不匯款」任何費用、「不轉傳」陌生訊息。

刑事局強調，普發現金的唯一官方網站為「https://10000.gov.tw」，政府絕不會主動以簡訊或電子郵件通知民眾登錄領錢，更不會以電話要求操作ＡＴＭ或網路銀行。民眾若有任何疑問，應至財政部官網查詢或撥打一六五反詐騙諮詢專線求證，並多向家中長輩宣導相關防詐資訊。