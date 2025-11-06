普發現金激勵消費! 燦坤3C攜手「朴子電音三太子」降駕、降價齊發 推出會員特典

燦坤3C家電首度結合台灣民俗藝陣文化中的「朴子電音三太子」合作推出年度大促「什麼都想要」會員特典。業者提供



全民普發一萬元上路，各消費通路積極點火消費熱，加上適逢雙11購物節檔期，燦坤3C家電今天宣布，特別規劃年度大促「什麼都想要」會員特典，邀請揚名國際的神級嘉賓「朴子電音三太子」聯手合作，透過「降駕」與降「價」諧音，傳遞好運與祝福之意，同時也把獨家優惠，在11月7日至11月16日限時10天回饋給會員。

燦坤3C家電今年首度結合台灣民俗藝陣文化中的「朴子電音三太子」，雙方合作推出限時10天年度大促，今天由燦坤董事長林技典引領主管出席，更力邀策略夥伴卡爾蔡司視力保健部副總周信成、小林鐘錶總經理張騰達與萊爾富公關長彭傳璋，還有松下、三星、聲寶、樂金(LG) 、華碩(ASUS)、聯想(Lenovo)、新視代(CHIMEI) 、禾聯碩八大品牌參與啟動儀式。

燦坤3C家電攜手「朴子電音三太子」聯名推出「什麼都想要」會員特典，力邀策略合作夥伴代表參與。業者提供

燦坤表示，「什麼都想要」會員特典搶攻全民普發一萬元+雙11購物節商機，自11月7日起，天天有驚喜，主打「價格當日限定、每日限量開搶」，從三大家電-空調、電視、洗衣機到生活家電，還有筆電、桌機、穿戴裝置、電腦周邊商品應有盡有，統統祭出降「價」超有感回饋，最低只要99元起。

11月12日至16日亦將延續「挑戰低價」第二波優惠，燦坤全台門市與燦坤線上購物同步開搶，會員可得好好把握燦坤會員特典這波最強購物降「價」優惠。

燦坤3C家電表示，這次祭出多項會員獨享系列活動，活動期間到全台門市單筆消費滿501元起(消費將排除Apple、小米、dyson全系列/Switch 2主機)，即可獲得抽獎機會乙次；燦坤將連10天，每天送出1名幸運會員可獲得33,333燦坤K幣，單筆消費滿2,025元再享多一次抽獎機會。

若消費全館商品於結帳時使用100燦坤K幣折抵，即可獲得一次抽獎機會，就有機會獲得JVC 85吋4K LED平面Android顯示器，每多折抵50K幣，可再多一次抽獎機會。活動也推出滿額送消費禮或指定K幣換購：於燦坤全台門市消費滿333元，於結帳時出示綁定燦坤「TK3C」APP或使用30K幣換購，即可享喵汪交心封口夾乙組。

此外，燦坤更重磅祭出全館消費滿額享「豪禮」，就能把限量的iPhone 17 Pro Max 256GB、JHT按摩椅、roborock石頭掃拖機器人等精緻豪禮3選1帶回家，Surpass會員獨享再送最高1萬燦坤K幣，讓會員買得開心又划算。

