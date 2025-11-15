普發現金當心詐騙！詐團假冒「郵局人員」來電 防詐4關鍵一次看

記者林盈君／綜合報導

「普發現金1萬元」可謂近期最社會關注議題之一，日前，政府也已公布登記時間、領取方式及領取時間，符合發放資格的民眾，可於至官網登記領取。自11月5日起開放5天預登記、11月10日正式登記，並於11月12日開始入帳。然而，詐騙集團卻早已蠢蠢欲動，竟利用「普發現金」名義，設下陷阱誘騙民眾。

普發現金1萬元，刑事局提醒民眾當心詐騙。(圖／資料照)

刑事局指出，近日，有詐團假冒政府或金融機構名義致電民眾，聲稱「身分遭盜用登記普發現金」，進而誘導受害者提供個資或財產。其中，一名林姓婦人接獲自稱「郵局人員」來電，聲稱有人冒用她的身分證，去登記普發現金業務，隨後便幫她轉接165反詐騙專線。

之後，由一位自稱警政署李姓員警接聽，假冒的員警指示被害人加入他的LINE，透過LINE通話與被害人確認名下帳戶金額狀況等，而後，又有一位自稱楊姓隊長的人轉接電話，告訴被害人此案可能牽涉洗錢，甚至透過LINE傳了假的傳票、搜索票，誆騙被害人若在家中被搜索到現金，會被當成不法金流扣押。

普發現金1萬元，刑事局提醒民眾當心詐騙。（圖／翻攝畫面）

因此，要被害人袋裝家中現金、金飾等，以「替你申報該筆錢，以免被當成非法款項」為由，約定時間見面交付財產監管，並要求被害人這件事要保密，甚至以「幫忙向檢察官求情」當藉口，要被害人加入假冒的檢察官LINE，使被害人對此深信不疑，認為事態嚴重且須配合偵查不公開保密，將家中約3百多萬現金交付詐騙集團，蒙受重大損失。

對此，刑事局提醒，近期已有多位民眾反映接獲詐騙電話或簡訊，表示其身分遭盜用登記領取普發現金，進一步以驗證為由要求民眾提供個資。除此之外，詐團還會假冒政府、金融機構寄送簡訊、打電話或傳連結，誘騙民眾點及網址、填資料、輸入驗證碼，甚至操作ATM，以騙取個資及金錢。刑事局提醒民眾牢記「普發一萬防詐」4不口訣：

1.不點擊可疑連結

2.不填寫個資帳號

3.不匯款任何費用

4.不轉傳陌生訊息

普發現金1萬元，刑事局提醒民眾當心詐騙。（圖／翻攝畫面）

另外，呼籲大眾務必認明普發現金唯一官方網站：「https://10000.gov.tw 」，如有疑問，也可至財政部臉書、官網查詢相關登記及領取訊息，政府「不會主動」寄發簡訊、電子郵件通知領錢登錄，也「不會」電話要求至ATM或網銀操作轉帳，如看到可疑連結，切記4不原則：不點擊（連結）、不填輸（個資）、不寄送（提款卡）、不轉傳（訊息），並撥打165反詐騙諮詢專線加以求證。

