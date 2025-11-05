普發現金登記今開跑 民眾黨設「服務站」協助民眾上網登記

民眾黨主席黃國昌。 圖：周煊惠／攝（資料照）

普發現金登記入帳今（5日）起開跑，民眾黨今召開黨政聯繫會議，黨主席黃國昌責成黨秘書長周榆修提供便民領取服務，周榆修裁示各地方黨部、每位公職的服務處掛設布條，設立「國會還財於民！普發一萬民眾服務站」來協助民眾上網登記、領回被中央超徵的 1萬元稅金。

民眾黨會後發布新聞稿指出，會中也討論推動地方聯合治理的進程，黃國昌說，聯合政府的理論與實踐須並行，除借鏡國際經驗，更重視如何將理念落實於地方政府治理，民眾黨啟動「地方聯合治理巡迴論壇」，北部場確定本月16日於基隆舉行，將和基隆市長謝國樑、副市長邱佩琳共同從基隆市政府現行聯合治理的經驗出發，探索 2026 年政黨間各地合作治理的可能，並進一步取經日本聯合政府的成熟經驗，11 月底親自率領民眾黨青年團出訪日本、深化交流。

黃國昌說，月底率領民眾黨青年團赴日參訪，並由黨籍台北市議員陳宥丞擔任副團長，目前報名熱烈，包括大學在學學生、研究生與博士生，專業領域橫跨公共行政、戰略與國際事務、城市規劃、環境永續、大眾傳播、公共衛生及社會福利等，國際部將歷經兩輪嚴謹的甄選程序，最終遴選出 9位優秀青年代表出訪，將深入了解日本聯合政府架構與跨黨合作經驗，進一步強化國際視野與能力。

