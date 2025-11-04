普發現金登記明啟動 數發部：明年4/30前皆可登記！不必急於一時

數發部表示，在家上網就能輕鬆完成普發現金登記，是最省時省力的方式。數發部提供



數位發展部與財政部今日（11/4）召開記者會，宣布「全民＋1政府相挺」普發現金網站 10000.gov.tw 定於明日上午8點啟動線上登記功能，民眾僅需透過身邊的手機、平板或電腦，在家上網就能輕鬆完成登記。系統核驗登記資料無誤後，現金將直接匯入指定的金融帳戶，是最省時省力的方式。整個線上登記期間將持續至明年4月30日，民眾可安心選擇自己方便的時段辦理，不必急於一時完成登記。

數發部表示，線上登記系統的設計，充分考量了民眾的使用體驗與公平性。為確保上線初期系統穩定、人人都能有流暢的登記過程，登記前五日（11/5至11/9）採「身分證或居留證號尾數」分流措施，每日開放兩組尾數的民眾登記（11/5開放尾數 0、1；11/6開放2、3，依序類推），11月10日起則全面開放，不限尾數皆可登記。

數發部說明，線上登記只需準備好本人或代領人的「身分證字號或居留證號」、「金融機構帳號」及發放對象「健保卡號」三項資訊即可。

登記成功者將於11/12起陸續收到現金入帳。若民眾不慎填錯資料也無須擔心領不到現金，自11/13起，網站將開放「查詢登記結果」功能，民眾可隨時查詢進度，查詢結果若顯示「入帳失敗」或「帳號檢核失敗」，只需回到網站重新登記正確資料即可。整個線上登記期間將持續至明年4月30日，請民眾安心選擇自己方便的時段辦理，不必急於一時完成登記。

數發部呼籲，請民眾務必認明本次普發現金的唯一官方網站為 10000.gov.tw ，政府「不會」主動透過任何手機簡訊或電子郵件通知民眾登記或領取現金，更「不會」致電要求民眾到ATM或操作網路銀行辦理任何轉帳作業。所有請民眾提供提款卡密碼、簡訊驗證碼的行為都是詐騙。請民眾務必提高警覺，切勿點擊任何可疑連結。

