普發現金登記開跑「一群人怕爆寧願跑郵局」 官方提醒4不原則
普發現金1萬元開跑了！身分證、居留證尾數「0、1」可搶先於今日登記，行政院提醒唯一官網「10000.gov.tw」，千萬別被詐騙集團得手。對此，有不少網友分享相關資訊，並感慨真的會怕，寧願ATM或是跑一趟郵局，就怕1萬元被其他人領走。
行政院、財政部等透過各大社群媒體分享普發現金的相關資訊，直指此次共有5種領取方式，包含「登記入帳（身分證尾數分流登記）」「ATM領現」「郵局領現」「直接入帳」「造冊發放（弱勢族群由政府主動發放）」，並重申官方網站為「10000.gov.tw」。
行政院、財政部重申要防詐騙，「政府不會主動發簡訊或Email通知領錢」「政府不會電話要求至ATM或網銀操作轉帳」，同時提醒4不原則「不點擊不明網址、不填寫信用卡或驗證碼、不寄送存摺或提款卡、不轉傳可疑訊息」，有疑慮可撥165反詐專線。
普發現金今（5日）至9日採尾數分流方式，首波為身分證、居留證尾數「0、1」的民眾，10日起開放不分流登記，款項最快11、12日開始陸續入帳。不過有不少網友憂心遭到詐騙，除了質疑網址的正確性，也有人直呼會去ATM領取，抑或前往郵局領取。
