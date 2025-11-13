普發現金相關詐欺案 全台已知7人受害

嘉義警方舉牌，戶外宣導詐騙，也搭配廣播在街道穿梭。警方廣播：「今天來到貴寶地，不是要賣藥膏，也不是要賣地，是要來顧你的財產跟土地。」

用幽默語調列出各類詐欺，一大重點提醒，納入「普發現金1萬」。

警方廣播：「政府普發1萬元，詐騙虎視眈眈，千萬要仔細確認，不要被欺騙。」

政府普發1萬已經陸續發放，截至12日已有千萬人收到，但這項政策早被詐騙盯上。

棒球外套男子用普發當噱頭，不但騙個資，還得手金融卡，全案是嘉義縣首起普發現金的詐騙案。

廣告 廣告

嘉義縣中埔警分局長曾裕景表示，「6旬婦女在臉書上看見一則政府普發萬元的補助政策，即填寫個人資料，並依歹徒指示將金融卡以賣貨便方式寄出，事後發現該帳戶無法使用。」

同樣以普發行騙，高雄則有嫌犯誆騙民眾現金被冒領，接著結合假警檢，要求交付金融卡，造成被害人損失百萬。截至目前，與普發現金有關的詐欺案，全台至少7人受害。

內政部次長吳堂安指出，「釣魚網站的財損是5萬，那另外假冒檢警的部分是822萬。」

儘管中央已提前攔阻超過17萬則與普發現金有關的境外廣告、移除與停權上百個涉詐廣告及帳號，還是難以杜絕詐騙，更讓民眾掉入圈套。有立委提議，為國民設立單一帳戶，將來把補助直接匯入。

民進黨立委李坤城說，「以後有類似這一種津貼，或是說這一種福利的話，我們就直接匯到那個單一帳戶。」

財政部長莊翠雲回應，「我想這個部分要從長研議。」

面對普發現金詐欺，中央除了加強宣導，數發部祭出一大作為，也預先註冊上百個易混淆的類普發網站，就怕民眾錯登網址受騙。

更多公視新聞網報導

普發1萬明日起開始登記 最快11日入帳

普發1萬11/5開放網路登記 財政部籲防詐騙簡訊

屏花東3偏鄉普發現金 今起至分駐所登記造冊

