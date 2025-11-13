普發現金真開心 防詐識詐更安心！旗山警深入旗山醫院加強宣導

【記者 宋祥霖／高雄 報導】普發現金1萬元於11月12日開始陸續發放，為防範詐騙集團藉機出手，旗山分局特別前往轄區衛生福利部旗山醫院，前往院區向就診民眾宣導「防詐、識詐」觀念，並同步推動交通安全與酒駕防制，期能讓民眾顧荷包又顧安全。

衛生福利部旗山醫院是高雄市東九區最重要的醫療機構，長年守護六龜、甲仙、杉林、旗山、美濃等地居民的健康，深受民眾信賴。此次與警方合作，不僅象徵醫警攜手共守社區安全，更展現「醫守健康、警護財產」的雙重守護力量。

旗山分局宣導團利用民眾候診等待時間，以播放防詐短片、實例講解及有獎問答方式與民眾互動，並發放宣導品，現場氣氛熱絡。由於前來就診者多為長者，警方特別提醒近期常見詐騙手法，例如普發現金登錄，謊稱可領取補助1萬等，藉此誘騙民眾操作ATM或點擊不明連結。透過員警面對面解說，使防詐觀念更加深入人心。

除防詐宣導外，交通組亦把握機會向民眾加強交通安全教育，針對二輪微型電動機車新制及安全駕駛觀念進行說明，提醒民眾上路應佩戴安全帽、遵守號誌與速限，確保行車安全。同時再次強調「酒後不開車」的重要性，呼籲民眾拒絕酒駕、共同維護用路安全。

旗山分局呼籲，政府不會以電話、簡訊或Email通知領取現金補助，更不會要求至ATM或網銀操作，接獲疑似詐騙訊息務必冷靜查證，可撥打165反詐騙專線或110報案專線諮詢。同時提醒民眾遵守交通安全規則與酒駕零容忍觀念，共同打造安全無詐的友善社區。（圖：記者宋祥霖翻攝）