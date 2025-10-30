普發現金聰明花！吃到飽第2人111元 餐飲名店滿千送千

搶搭雙11及普發萬元商機，民眾平日到Garden Kitchen享用午餐，原價每人1280元加1成，雙人同行享第2人優惠價111元加1成，每人766元即可大啖自助餐。(台北萬豪酒店提供)

被譽為「台北最美Semi-Buffet」的Garden Kitchen，擁有玻璃屋花園美景，餐廳半開放式廚房打造5大主題區，空間寬敞，可優雅品味豐盛自助美饌。(台北萬豪酒店提供)

「1＋1好食成雙」快閃優惠，「Lobby Lounge」不限平假日晚間6時至9時點購「經典牛肉培根切達起司漢堡」，原價600元加1成，享第2份優惠加購價111元加1成。(台北萬豪酒店提供)

「1＋1好食成雙」快閃優惠，高空景觀餐廳「INGE’S Bar＆Grill」不限平假日，晚餐點購「蒜香奶油波士頓龍蝦」，享第2份加購價1111元加1成。(台北萬豪酒店提供)

「1＋1好食成雙」雙11快閃優惠，「西華匯」精選外賣精緻小蛋糕系列，活動期間每份優惠價111元。(台北萬豪酒店提供)

響應政府普發金政策，樂天餐飲旗下3大品牌-「樂天皇朝」、「樂蝦拉麵」、「樂天小香港」，11月1日起搶先推出「滿千送千」限時加碼活動。(樂天餐飲集團提供)

「滿千送千」限時加碼活動，消費者凡至「樂天皇朝」、「樂蝦拉麵」、「樂天小香港」任一品牌門市消費滿1000元並加入會員，即可獲贈總值1000元的品牌抵用券。(樂天餐飲集團提供)

政府宣布全民普發1萬元現金啟動，面對這筆萬元現金，如何聰明消費、放大價值成為近來的熱議話題。台北萬豪酒店與樂天餐飲集團，紛紛瞄準普發金商機，推出期間限定的優惠搶客，台北萬豪祭出限期兩周的「1＋1好食成雙」快閃優惠，最受關注的就是每人766元即可大啖Buffet，現省超過1500元；樂天餐飲集團則是攜手旗下3大品牌推「滿千送千」加碼活動，省錢享美食，放大萬元價值。

【台北萬豪限時優惠 雙人同行第2人111元起】

搶搭雙11及普發萬元商機，台北萬豪酒店宣布11月3日至17日，集結館內3家人氣餐廳及「西華匯」精選外賣，推出「1＋1好食成雙」快閃優惠，下殺54折起、最高現省超過1500元。

被譽為「台北最美Semi-Buffet」的Garden Kitchen，擁有玻璃屋花園美景，空間寬敞，可優雅品味豐盛自助美饌，深受不少饕客喜愛。這波「1＋1好食成雙」快閃優惠，民眾於周一至周五平日午間餐期到Garden Kitchen用餐，原價每人1280元加1成，雙人同行享第2人優惠加購價111元加1成，約原價54折優惠，每人766元即可暢享豐盛的自助餐美饌，現省超過1500元。

Garden Kitchen用餐環境寬敞優雅，半開放式廚房打造5大主題區，包含滿載當季澎湃海味的「極鮮海物Bar」；現點現做的「熱享美饌區」，供應「現烤維吉尼亞火腿」、「鹽烤挪威鮭魚」、「德式豬腳」等經典佳餚，更有「國宴主廚」精心設計的多道中式料理；而「繽紛鮮蔬沙拉區」嚴選以LED燈無農藥栽培的新鮮蔬菜，健康又美味；甜點控最愛的「夢幻甜點檯」無限量供應台北萬豪點心房每日手作精緻糕點、千層鬆餅、法式Bon Bon棒棒糖，搭配時令鮮果與哈根達斯冰淇淋，每人用餐免千元，頗為超值。

因應「1＋1好食成雙」快閃優惠，酒店1樓大廳「Lobby Lounge」不限平、假日，晚間6時至9時點購「經典牛肉培根切達起司漢堡」，原價600元加1成，限定優惠第2份加購價111元加1成。而20樓高空景觀餐廳「INGE’S Bar＆Grill」不限平、假日，晚間6時至12時點購「蒜香奶油波士頓龍蝦」，原價2680元加1成，可享第2份1111元加1成的優惠價。「西華匯」精選外賣精緻小蛋糕系列，活動期間每份優惠價111元。台北萬豪提醒於「Lobby Lounge」與「INGE'S Bar ＆ Grill」用餐，每位賓客仍須達餐廳低消，此優惠可累積「Marriott Bonvoy萬豪旅享家」積分，不得與任何優惠併行使用。

【樂天餐飲旗下3品牌聯手 滿千送千萬元放大】

響應政府普發金政策，樂天餐飲集團旗下3大品牌-「樂天皇朝」、「樂蝦拉麵」、「樂天小香港」，自11月1日起搶先推出「滿千送千」限時加碼活動。活動期間，消費者凡至任一品牌門市消費滿1000元並加入會員，即可獲贈總值1000元的品牌抵用券，此券限次回消費使用，且可於3品牌跨店通用；使用時間自11月1日起到2026年1月30日，無論是精緻中菜、創意拉麵或經典港點，都能彈性使用，享受「滿千送千」的雙倍回饋。

【1千變2千錢錢變多 回饋加碼創造餐飲值得感】

台灣「樂天皇朝」執行董事劉素華表示：「我們相信美食的價值不只在於滿足口腹，更在於與人共享的喜悅，這次3品牌聯手的滿千送千活動，不只是促銷，更是我們對消費者的實質回饋。當政府發現金，我們就加碼提供優惠，讓每一位來店的客人，都感受到雙倍快樂。我們期盼藉此活動，為消費者的美食體驗注入更多值得感。」

