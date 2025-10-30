普發現金聰明花！吃到飽第2人111元 餐飲名店滿千送千
政府宣布全民普發1萬元現金啟動，面對這筆萬元現金，如何聰明消費、放大價值成為近來的熱議話題。台北萬豪酒店與樂天餐飲集團，紛紛瞄準普發金商機，推出期間限定的優惠搶客，台北萬豪祭出限期兩周的「1＋1好食成雙」快閃優惠，最受關注的就是每人766元即可大啖Buffet，現省超過1500元；樂天餐飲集團則是攜手旗下3大品牌推「滿千送千」加碼活動，省錢享美食，放大萬元價值。
【台北萬豪限時優惠 雙人同行第2人111元起】
搶搭雙11及普發萬元商機，台北萬豪酒店宣布11月3日至17日，集結館內3家人氣餐廳及「西華匯」精選外賣，推出「1＋1好食成雙」快閃優惠，下殺54折起、最高現省超過1500元。
被譽為「台北最美Semi-Buffet」的Garden Kitchen，擁有玻璃屋花園美景，空間寬敞，可優雅品味豐盛自助美饌，深受不少饕客喜愛。這波「1＋1好食成雙」快閃優惠，民眾於周一至周五平日午間餐期到Garden Kitchen用餐，原價每人1280元加1成，雙人同行享第2人優惠加購價111元加1成，約原價54折優惠，每人766元即可暢享豐盛的自助餐美饌，現省超過1500元。
Garden Kitchen用餐環境寬敞優雅，半開放式廚房打造5大主題區，包含滿載當季澎湃海味的「極鮮海物Bar」；現點現做的「熱享美饌區」，供應「現烤維吉尼亞火腿」、「鹽烤挪威鮭魚」、「德式豬腳」等經典佳餚，更有「國宴主廚」精心設計的多道中式料理；而「繽紛鮮蔬沙拉區」嚴選以LED燈無農藥栽培的新鮮蔬菜，健康又美味；甜點控最愛的「夢幻甜點檯」無限量供應台北萬豪點心房每日手作精緻糕點、千層鬆餅、法式Bon Bon棒棒糖，搭配時令鮮果與哈根達斯冰淇淋，每人用餐免千元，頗為超值。
因應「1＋1好食成雙」快閃優惠，酒店1樓大廳「Lobby Lounge」不限平、假日，晚間6時至9時點購「經典牛肉培根切達起司漢堡」，原價600元加1成，限定優惠第2份加購價111元加1成。而20樓高空景觀餐廳「INGE’S Bar＆Grill」不限平、假日，晚間6時至12時點購「蒜香奶油波士頓龍蝦」，原價2680元加1成，可享第2份1111元加1成的優惠價。「西華匯」精選外賣精緻小蛋糕系列，活動期間每份優惠價111元。台北萬豪提醒於「Lobby Lounge」與「INGE'S Bar ＆ Grill」用餐，每位賓客仍須達餐廳低消，此優惠可累積「Marriott Bonvoy萬豪旅享家」積分，不得與任何優惠併行使用。
【樂天餐飲旗下3品牌聯手 滿千送千萬元放大】
響應政府普發金政策，樂天餐飲集團旗下3大品牌-「樂天皇朝」、「樂蝦拉麵」、「樂天小香港」，自11月1日起搶先推出「滿千送千」限時加碼活動。活動期間，消費者凡至任一品牌門市消費滿1000元並加入會員，即可獲贈總值1000元的品牌抵用券，此券限次回消費使用，且可於3品牌跨店通用；使用時間自11月1日起到2026年1月30日，無論是精緻中菜、創意拉麵或經典港點，都能彈性使用，享受「滿千送千」的雙倍回饋。
【1千變2千錢錢變多 回饋加碼創造餐飲值得感】
台灣「樂天皇朝」執行董事劉素華表示：「我們相信美食的價值不只在於滿足口腹，更在於與人共享的喜悅，這次3品牌聯手的滿千送千活動，不只是促銷，更是我們對消費者的實質回饋。當政府發現金，我們就加碼提供優惠，讓每一位來店的客人，都感受到雙倍快樂。我們期盼藉此活動，為消費者的美食體驗注入更多值得感。」
更多中時新聞網報導
中信盃黑豹旗》212隊台南開戰 女黑豹300人創新高
《飢餓遊戲》9周年 王仁甫累喊退通告
雲林全運會》泳奪10金 韓安齊放眼亞運
其他人也在看
2026年信用卡權益緊縮 換機票拿點數更困難
2026年信用卡權益將有不少變動，各大銀行陸續公告調整方案(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 14 小時前
限時$1,111開搶，AS集團：樂福鞋、穆勒鞋、平底鞋、高跟鞋等，百款女鞋特價入手攻略
原價5280的鞋款，現在限時特價只要$1,111，買一雙就省四千多！價格超級划算，就算是包色、包款，荷包也不會痛。這次AS集團品牌日把各種日常必備鞋款一次集合，不論是低跟鞋、高跟鞋、平底鞋、厚底鞋、毛毛拖鞋、樂福鞋、尖頭鞋、穆勒鞋，還是娃娃鞋等，每一雙都同時兼顧舒適和時尚。無論日常上班、逛街、還是出門吃宵夜，都能輕鬆搭出不同風格，一次入手幾雙，快速補齊鞋櫃裡應有的必備款，面對不同場合、天氣、心情、穿搭風格，打開鞋櫃都永遠有一雙最佳選擇。Yahoo好好買 ・ 1 天前
New Balance $1,111鞋款開賣！ 運動強牌 $990起：adidas, MIZUNO, PUMA 免等雙11搶先購入！
當清晨的第一道光落在跑道上，城市還沒甦醒，你的節奏已經開始。 那是一種自由的聲音——心跳與鞋底擊地的共鳴。 不論是追風的跑者、街頭的型人，還是準備迎戰自己的日常英雄， 今年的雙11，運動強牌率先開跑，用100%正檔價點燃你的每一步動能。Yahoo好好買 ・ 8 小時前
Lulu突喊「我懷孕了」 陳漢典加碼爆料明年2月：會看到孕婦上台
台灣戲劇大師李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版，今（30日）演出前夕舉行彩排記者會，藝術總監王月、導演許栢昂率郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅等演員登場，也是陳漢典與Lulu結婚登記後首度露面，聊到新婚心情，陳漢典突自爆：「其實我是外貌協會，我就是貪圖她的美色。」鏡報 ・ 2 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 6 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
王子11/16上海音樂會宣布取消！ 捲范姜彥豐、粿粿婚變...對外工作全喊卡
王子（邱勝翊）29日被范姜彥豐指控介入他跟粿粿的婚姻，他沒多久後發出聲明認錯，坦承在粿粿協議離婚的過程中，因為過度關心超出朋友的界線，讓他的優良形象馬上墜入谷底，原訂11月16日要在上海舉辦個人音樂會，主辦單位也在30日下午宣布取消，並開放大家退票。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 23 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 1 天前
范姜彥豐不要看！王子越線互動又被挖 猛虧粿粿「都在做人」
范姜彥豐昨（29）日發文怒控結婚3年的老婆粿粿出軌，對象是好友王子（邱勝翊），網友則紛紛當起柯南辦案，猛挖兩人社群平台釐清時間線，發現不少曖昧互動、文字，一切似乎早就有跡可循。其中一篇去年底的貼文，王子狂虧粿粿「都在做人」，更是掀起廣大網友議論。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
張庭罕曬全家福！15歲愛女逆襲變超模臉 「高級感」美貌驚艷眾人
台灣女星張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚多年，兩人婚後淡出演藝圈、專心家庭與事業。雖長期定居上海經營公司，但一家四口的生活近況仍備受矚目。近日張庭在社群上罕見曬出全家福，凍齡外貌與一雙兒女的亮眼變化，立刻掀起網友熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 12 小時前
住頂樓不怕吵就怕漏「次頂、次次頂更好」？他2種都住過老實說：半夜4點按門鈴按到尷尬…滿分還是它
以前為了追求景觀好，不少人會選擇住「頂樓」，現在則是改去選所謂的「次頂」。有網友好奇問，次頂這個說法好幾年了，「次頂和頂樓完全不同，次頂樓上有住人而頂樓沒有，如果次頂是優選，那次頂和次次頂、次次次頂、次次次次頂不都一樣嗎」？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 1 天前