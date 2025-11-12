普發現金萬元入帳了！登記成功卻入帳失敗有4大原因 錯過登記還有3方法補救

普發現金一萬元今（12）日入帳了！財政部表示，先前於預登記期間完成登記並經系統檢核成功或屬直接入帳民眾都能在今天陸續入帳，合計約有1046萬人符合首批領錢資格。

如果今天還沒收到入帳通知的民眾，明（13）日起將開放「查詢登記結果」服務，填錯入帳資訊的民眾也別擔心，可以重新登記或改採ATM領現或郵局領現。

登記入帳、直接入帳今開始入帳

此次普發現金有5種領取方式，分別為「直接入帳」、「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」及「特定偏鄉造冊發放」。其中，「登記入帳」與「直接入帳」於今日入帳。

登記入帳凡於預登記期間及10日當天完成登記並經系統檢核成功者，款項已於11日晚間6時起至12日陸續入帳；若於11日後才登記成功，則預計在登記後2個營業日內入帳。

直接入帳對象包括：

領有勞工保險各項年金給付者(含：老年年金、失能年金、遺屬年金)。 領有勞工職業災害保險各項年金給付者(含：失能年金、遺屬年金)。 領有國民年金各項年金給付者(含：老年年金、遺屬年金、身心障礙年金、身心障礙基本保證年金、老年基本保證年金、原住民給付)。 領有老年農民福利津貼者。 領有農民退休儲金者。 領有勞工退休金之月退休金者。(註：以「海外帳戶」、「匯票、支票」方式領取上開社會保險年金、津貼或退休(儲)金者，「勞、災、國保遺屬年金匯入其他受益人帳戶」者，或「近期帳戶曾有退匯紀錄」者，未納入直接入帳對象，敬請留意) 領有身心障礙者生活補助費者。 領有中低收入老人生活津貼者。 依國軍退除役官兵就養安置辦法之全部供給制安置就養榮民。 依兒童及少年福利與權益保障法安置之兒童及少年。 各級政府機關因公派駐國外於國內現無戶籍人員及其具有我國國籍眷屬。

為何會入帳失敗？官網揭4種原因

若民眾已完成登記，今日卻查無金額入帳，則可於13日起到普發一萬官網10000.gov.tw上查詢「登記入帳結果」查詢未入帳原因，如因資料錯誤導致登記失敗或入帳失敗，網頁將提示原因並開放重新登記，或民眾可改採ATM領現或郵局領現。

為什麼會入帳失敗，普發一萬官網指出可能出現以下4種情形：

帳號核驗失敗，該帳號與身分證統一編號或居留證統一證號不一致。 無此帳戶。 帳戶已結清。 帳戶為警示帳戶或衍生管制帳戶。

如有疑問請洽1988諮詢專線或洽往來銀行客服查詢。

錯過預登記還有救

若錯過預登記時間的民眾也不用擔心，10日之後不分尾數，只要是符合資格的民眾都可以至普發一萬官網進行登記，期限到2026年4月30日。

此外，可以選擇ATM領現或郵局領現。

ATM領現17日開放

ATM領現從11月17開放，民眾可往16家ATM機台，並認明貼有「普發現金識別貼紙」，並備妥提款卡、身分證統一編號或居留證統一證號，及發放對象健保卡卡號，依機台指示操作就能領取現金1萬元。

郵局領現24日開放 首周實施分流

郵局領現於11月24日開始至2026年4月30日止，開放符合資格的民眾於郵局儲匯營業時間至櫃檯辦理。若為2026年4月於國內出生且領有出生證明之國民，且其生母或生父符合領取資格者，可於115年5月22日前至郵局領取。

要注意的是，郵局領現上路首周（11/24至11/29）實施分流作業，依「臨櫃領取人」之身分證統一編號或居留證統一證號尾數辦理單、雙號分流。

週一、三、五身分證統一編號或居留證統一證號尾數「單號」(1、3、5、7、9)者可領取。

週二、四、六身分證統一編號或居留證統一證號尾數「雙號」(2、4、6、8、0)者可領取。

若臨櫃領取人為年長者（65歲以上）或身心障礙人士，不實施分流，將優先引導至友善服務窗口或無障礙窗口辦理。