普發現金萬元！政院：已採多層防線阻詐騙 保障作業安全

面對詐騙集團利用「普發現金」議題伺機而動，行政院今（7）天再度明確提醒，政府不會以簡訊或電子郵件通知民眾領錢，也不會要求操作ATM或網銀轉帳。 圖：刑事局提供

[Newtalk新聞] 面對詐騙集團利用「普發現金」議題伺機而動，行政院今（7）天再度明確提醒，政府不會以簡訊或電子郵件通知民眾領錢，也不會要求操作ATM或網銀轉帳，唯一的官方網站為10000.gov.tw。除明確揭露詐騙樣態外，政府更預判可能出現「假加碼、假重複扣款、假中獎」等詐騙手法，並透過跨部會協調機制，強化網路廣告偵測與防護。

政院表示，防詐的第一步是「識詐」，內政部警政署於政策訊息公布後即啟動宣導，透過電視、網路及社群媒體等多元平台進行高密度宣導，提醒民眾慎防假冒公務機關、釣魚連結及詐騙電話；教育部將相關案例納入「四防齊心、校園安心」教學活動，從校園扎根防詐教育；金融監督管理委員會與經濟部則協調各銀行業以及各零售業者，在ATM、超商Kiosk多媒體事務機、電子看板及網路粉絲專頁等同步宣導。

政府同步強化技術防線，從源頭阻斷詐騙訊息，數位發展部建置唯一官方網站，並預先註冊逾百個相似網址，避免詐團假冒網域混淆民眾，同時運用DNS RPZ機制攔阻涉詐網站；國家通訊傳播委員會（NCC）也針對「普發現金」、「10000元」等關鍵字強化境外簡訊攔阻，並持續對國際偽冒電話播放警示語音提醒。此外，內政部警政署及法務部採「主動蒐報、即時防堵、溯源打擊」三步驟積極查緝、偵辦，截至今年11月初已破獲多起假冒檢警及釣魚簡訊案件，並查扣偽基站設備，有效切斷詐團訊息來源。

政院說明，這次設置1988諮詢專線提供民眾免付費諮詢，並串聯165反詐騙專線及網路詐騙通報查詢網，便利檢舉可疑訊息；透過多層宣導與即時回應機制，讓全民從「被動接收資訊」轉為「主動辨識風險」，形成全社會防詐共識。民眾若發現疑似詐騙訊息、假網站或不明來電，請立即撥打165反詐騙專線通報。

