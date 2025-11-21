普發現金被盜領？婦人遭詐80萬 新竹檢警火速偵破逮3人

【記者張沛森／竹縣報導】新竹縣一名婦人遭假冒檢警的詐團成員以「普發現金1萬元被盜領」，涉嫌洗錢，要她「配合監管帳戶」，婦人不疑有他，依指示提供帳戶資料和存摺，未料帳戶裏80多萬元遭提領一空；案經新竹檢警成立專案小組追查，拘提3名詐團成員到案，已依法移送新竹地檢署偵辦中。

橫山警分局表示，住在新竹縣芎林鄉一名婦人在10月底接到一通陌生電話，對方假冒檢警，謊稱她的「普發現金1萬元被盜領」，並因此涉嫌洗錢，要她「配合監管帳戶」，婦人不疑有他，依照指示提供自己的帳戶資料和存摺，結果帳戶 裏80多萬元很快就被詐騙集團提領一空。

廣告 廣告

警方接獲報案後，立即會同新竹縣警局刑事警察大隊成立專案小組，報請新竹地檢署檢察官李澤楊指揮偵辦，透過調閱監視器和交易紀錄，迅速鎖定車手身分，分別在臺南、桃園等地區將涉案王姓、黃姓車手及翁姓收水手拘提到案，現場一併查扣警示帳戶存摺、手機等證物後依法送辦。

檢警也呼籲，政府補助或普發現金不會以電話通知、要求監管帳戶或進行轉帳驗證；亦不會主動發送簡訊或電子郵件請民眾領取補助、登入系統或點擊連結。政府「普發一萬元」補助請認明正確官網：10000.gov.tw。並請切記「不明連結不點擊、個人資料不輸入」，民眾如接獲可疑電話或訊息，務必保持冷靜，立即撥打165 反詐騙專線或向當地派出所查證，避免成為下一位受害者。

車手提領現金。橫山警分局提供

全民一起來打詐

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家｜畢書盡父遭二度通緝！空殼公司假開3.6億發票 主嫌卻死無對證

高雄今年交易量三民區居冠 人口多具備文教交通優勢

傳聞Mercedes-AMG GLC電動版馬力破900匹 3秒破百可期

