普發現金詐騙增 移民署桃園市服務站宣導強化識詐 築夢獎金同步開跑

桃園移民署家庭教育課程多元化 連碧鸞女士帶領學員體驗越式指甲彩繪成亮點。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】移民署桃園市服務站日前辦理新住民家庭教育及法令宣導課程，內容結合最新政策資訊、生活適應經驗分享與越南文化體驗，吸引多名新住民家庭踴躍參與。課程中除了說明目前最受關注的「普發現金 1 萬元」及「新住民及子女築夢計畫」等好康訊息外，更加碼安排越式指甲彩繪體驗，由在臺生活多年的越南新住民連碧鸞女士擔任講師，帶領學員以創意與色彩展現自我風格，場面溫馨熱絡，展現多元文化交流的活力。

桃園市服務站表示，近期政府推動的普發現金 1 萬元政策，發放對象包含大陸地區人民、港澳居民及外國人為我國國民之配偶且取得居留許可者，以及取得永久居留的外國人。由於政策涉及族群多元，資訊易遭詐騙集團利用，近期已有詐團假借協助領取補助為由，誘導民眾點擊不明連結或提供帳戶資料。服務站提醒新住民朋友務必以普發現金官方網站公布內容為準，遇到可疑訊息應保持高度警覺，牢記「不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳」四大原則，並可立即撥打 165 反詐騙專線尋求協助，避免落入詐騙陷阱。

除了普發現金，移民署也同步宣導另一項深受新住民與新二代關注的「第 12 屆新住民及子女築夢計畫」。該計畫自即日起至 114 年 11 月 30 日止受理報名，申請範圍不限國內外，只要願意實現自己的夢想，不論是文化傳承、才藝展演、創業規劃或專業學習皆可提出申請。符合資格者須完成線上與紙本報名程序，若通過審核，即有機會獲得最高新臺幣 10 萬元的築夢獎金，協助夢想具體落實。桃園市服務站歡迎有夢想的新住民踴躍參加，相關資訊可至移民署官方網站查詢。

活動中，講師連碧鸞女士以自身來臺多年的生活經驗，鼓勵初到臺灣的新住民積極學習中文並參加各式課程，無論是語言、技藝或證照訓練，都是提升自信、融入社會的重要方式。她特別提到，移民過程常伴隨文化差異與語言壓力，但只要勇於面對、持續努力，一定能在臺灣找到屬於自己的位置。課程最受歡迎的越式指甲彩繪體驗，由她親自示範示範越南流行的美甲風格，學員們發揮創意，完成一片片獨具特色、色彩繽紛的甲片，讓現場充滿歡笑與成就感。

桃園市服務站主任黃英貴表示，移民署長期致力於協助新住民及新二代勇敢築夢、追夢與實現夢想，透過築夢計畫不僅能協助實現個人目標，也能讓更多人看見新住民家庭的多元才能，增進社會對不同文化的理解與尊重。他也提醒，自 114 年 10 月 1 日起實施的「自行到案罰鍰減半」新制，凡逾期停居留之外國人只要主動向移民署或治安機關報到並辦理離境手續，即可享有裁罰金額減半的優惠，呼籲符合情形者儘速主動到案，給自己早日返家的機會。(圖/移民署桃園市服務站提供)