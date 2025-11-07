普發現金詐騙已有5件！刑事局教戰防詐撇步

▲全民普發一萬預先登記本週開跑。（圖／記者陳明安攝）

[NOWnews今日新聞] 全民普發一萬，已在本（11）月5日起開放官網預先登記，相關詐騙手段也隨之而來，刑事警察局提醒，民眾待普發現金入帳之際，也須提高警覺，防範詐騙集團藉機行騙，而根據統計，詐騙集團假冒普發現金的手法，從4月至今已有5件，包括謊稱民眾身分被盜用領取普發現金、假官網盜取個資、假冒檢警等，刑事局呼籲，政府網站絕不會要求填寫金融卡、信用卡或身分隱私資料，更不會以任何名義要求轉帳。

刑事局強調，財政部公開消息，普發現金領取方式共有5種，包括直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現及造冊發放，政府不會以「簡訊通知」、「電子郵件」等方式要求民眾登錄個資，也不會透過電話要求操作ATM或網銀，且正確的政府網站網址均以「 .gov.tw 」結尾，且「 gov 」前方必為「 . 」，不會夾雜英文字母、數字或符號。若收到可疑訊息、網站或來電，應立即撥打165反詐騙專線查證，或撥打110報案。

警方表示，目前有名被害人，在11月初接到謊稱是郵局人員的陌生來電，稱被害人身分證被冒用領取普發現金，還協助轉接員警，最後更表示他已涉及刑事案件，受害者照著指引操作，還面交300多萬元現金及提款卡，最後才發現是場騙局，省吃儉用的所有積蓄全沒了。

針對普發一萬防詐撇步，刑事局表示，民眾要領取普發現金發放措施可至政府官網查詢，防詐專區則可上165官方網站。

在家接到未顯示號碼的來電，千萬別接聽

接聽後陌生來電，對方稱是檢警並告知民眾身分遭冒用且涉及刑案，可掛斷電話（因公務機關無法轉接任何來電，重要事務是用書面通知民眾）

接到可疑電話或遇詐騙就撥165查證。

