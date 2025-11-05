普發現金起跑 民進黨黨公職設服務站助民眾領取

（中央社記者葉素萍台北5日電）普發現金今天起開放線上登記，民進黨秘書長徐國勇要求所有黨公職人員在服務處掛出布條「政院普發現金1萬元 便民服務站」，由服務站幫忙民眾領取，就不會碰到詐騙集團。

徐國勇今天在民進黨「午青LIVE」節目表示，行政院普發現金新台幣1萬元，他要求也拜託所有黨公職人員，在服務處掛出布條「政院普發現金1萬元 便民服務站」；民眾若看到這布條，就知道是民進黨黨公職人員的服務站，可以進去服務處，請他們幫忙領那1萬元，由服務站幫忙，就不會碰到詐騙集團，民眾自己隨便上網，萬一被錯誤網站引導，可能會受到詐騙。

廣告 廣告

徐國勇還提到，有人說台灣詐騙這麼多，但是全世界詐騙都很多，台灣不是唯一一個國家，美國、日本也有很多詐騙集團，詐騙是全世界的一種犯罪現象。每10萬人重大犯罪率，例如殺人等，在聯合國網站裡，台灣犯罪率比日本低，台灣治安比日本還好。

徐國勇並親自說明誰能領、如何領1萬元。徐國勇也透露，自己領到1萬元後，會捐給慈善機關，從最早的前總統馬英九發放3600元，他也是捐出去。

不過，徐國勇說，他自己是因為還過得去，所以打算捐出去，民眾個人若有需要就使用這1萬元；他並請節目現場的黨工好好地運用1萬元，例如請女朋友吃大餐、結婚生孩子，增加生育率。（編輯：林家嫻）1141105