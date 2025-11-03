普發現金近80億！屏東未推促銷方案議員憂 縣府這樣說

屏東縣議員李世斌3日質詢時指出，普發現金1萬元這筆龐大金流是刺激地方經濟的關鍵契機，對此，縣府行政暨研考處表示，縣長有交代各單位要有想法，希望大家進到屏東消費。（李世斌服務團隊提供／謝佳潾屏東傳真）

普發現金1萬元將於5日開放登記、12日入帳，對此，屏東縣議員李世斌3日質詢時指出，這筆龐大金流是刺激地方經濟的關鍵契機，遠至台北、近至台南高雄等市政府都紛紛祭出觀光促銷方案，但卻不見屏縣府有何統籌性因應措施，擔憂消費力會被吸走，對此，縣府行政暨研考處表示，縣長有交代各單位要有想法，希望大家進到屏東消費。

李世斌在業務質詢時指出，針對中央普發現金1萬元，屏東縣約78萬名縣民若全數領取成功，將有近80億元現金流入民間，這筆龐大金流將是刺激地方經濟的關鍵契機，但目前縣府尚未見到統籌性的因應措施，若無及時提出對策，消費力恐將被高雄、台南等直轄市吸走。

李世斌進一步表示，台北市已編列超過3000萬元推動「大禮包」抽獎活動，台中、台南、高雄也陸續推出購物節、演唱會行銷與觀光促銷方案，積極搶攻普發現金帶來的消費動能，若縣府遲未提出對應政策，縣民消費外流幾乎難以避免。

他建議縣府行政暨研考處應盡速整合交旅處與城鄉處工商科等單位，推出屬於屏東的刺激方案，例如以「萬客來屏東」為主題，結合觀光、商圈與在地農特產品行銷，並可採抽獎或優惠回饋等形式辦理，以最直接的方式吸引縣民在地消費。

他還提醒，南投因活動時程與普發時間錯開導致政策效益打折，屏東應以此為鑑，在12日發放前即啟動行動，搶占消費契機。

對此，行政暨研考處長鄞鳳蘭表示，縣長有特別交代各單位要有想法，以做後續1萬塊錢的促銷，希望大家進入屏東。

