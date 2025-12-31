普發現金連環套 士檢起訴4詐團求刑3年 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

徐姓男子招募3名詐團成員，利用政府「普發現金一萬元」當詐騙工具，先謊稱有人冒用被害人名義申辦，再扮假檢警詐財，士林地檢署偵查後，26日依組織犯罪、三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財及洗錢等罪嫌，將徐男等4人起訴，並建請法院量處有期徒刑3年。

檢方起訴指出，徐姓男子於10月28日前某日，招募張姓男子加入由劉姓男子、黃姓女子及Telegram 暱稱「沙特爾」、「AZ」等人所組成，3人以上、以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之有結構性詐欺犯罪組織，分別擔任車手頭、面交車手及監控手。

該詐欺集團於10月28日中午12時許，以電話聯繫被害人，謊稱有人冒用被害人名義申辦「普發現金一萬元」，再假冒檢警名義，以涉嫌洗錢須配合調查為由，致被害人陷於錯誤，依指示於同日交付現金新台幣320萬元。

張男依指示佯裝為受指派收取扣押款項之人，當場收取320萬元款項；黃女於現場附近監控，之後二人依指示將詐欺所得款項放置於指定地點，以此方式隱匿犯罪所得之來源及去向。

檢察官認為，徐男等4人詐欺被害人所獲取之財物或財產上利益金額達300萬元以上，審酌犯罪所生損害及被害人受害情形，建請法院量處有期徒刑3年。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

