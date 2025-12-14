普發現金逾325萬人未領！數發部曝當前進度

▲根據數發部統計至12月10日止，「普發一萬」仍有325萬4639人未領取。（圖／擷取自政府普發現金官網）

[NOWnews今日新聞] 普發一萬從今年11月開跑，不少民眾已經完成領取，根據數發部統計至12月10日止，仍有325萬4639人未領取，數發部提醒未領取者可以上官方網站 10000.gov.tw 完成登記，一步到位輕鬆領。

根據數位發展部最新統計，截至2025年12月10日，全台符合資格的普發現金領取總人數預估為2356萬人。

目前已有大多數民眾完成領取，其中登記入帳為865萬2799人，占比 36.73%；ATM領現為489萬8476人，占比20.79%；特定對象直接入帳為457萬7000人，占比19.43%；郵局領現為212萬4536人，占比 9.02%。

截至統計日，仍有325萬4639人尚未完成領取，占總人數的13.81%，為避免有民眾錯失權益，數位發展部也貼心於官方社群帳號提醒，尚未領取普發現金的民眾，可即刻前往官方網站10000.gov.tw完成線上登記，一步輕鬆到位，截止日期為民國 115年4月30日，以免影響自身權益。

