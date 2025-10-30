普發現金選土銀ATM 加碼再抽頭獎8,000元
【記者郭襄陽台北報導】全民普發現金，土地銀行加碼送紅利！自即日起至115年1月16日，只要使用土地銀行ATM選擇「全民+1政府相挺」活動提領現金即可獲抽獎機會，獎項為頭獎10名紅利點數80,000點（等值新臺幣8,000元，以下同）、貳獎80名紅利點數8,000點（等值800元）及參獎800名紅利點數800點（等值80元）。
為響應政府普發現金1萬元政策，土地銀行加碼推出「全民+1 政府相挺土銀幸福提款」ATM現金提領抽獎活動，只要在114年11月17日至115年1月16日持本行晶片金融卡至土地銀行ATM點選「全民+1政府相挺」專區，依序輸入本人/代領人的身分證字號（或居留證統一證號）、健保卡卡號，經身分核驗正確，即可領取普發現金款項。
本次土地銀行「全民+1政府相挺」活動總計將抽出890名幸運兒，分別發放「臺灣Pay」金融卡紅利點數10名80,000點、80名8,000點、800名800點（等值8,000元、800元、80元），但必須綁定「臺灣Pay」或「土地銀行行動支付APP」，並於116年12月31日前折抵消費金額使用。
土地銀行身為百分百國營銀行，以臺灣社會最值得信賴的金融夥伴為長期目標，始終配合普發現金、青年安心成家貸款等國家政策，力求打造企業、社會及環境永續發展的璀璨未來。2025/10/30
財富管理評鑑 土銀勇奪「最佳金融獎」第一名
【記者郭襄陽台北報導】土地銀行於今（114）年10月30日榮獲2025《今周刊》「第十九屆財富管理銀行暨證券評鑑」之「最佳普惠金融獎」第一名肯定，由土地銀行副總經理程佩瑜代表受獎，展現卓越服務品質與具體推廣成果。
程副總經理表示，土地銀行身為國營金融機構，落實「普惠金融」責無旁貸，本次獲獎是肯定，也是繼續前進的動力，未來土地銀行將結合金融力量，讓專業、便利、暖心的財富管理服務遍布每個角落，照亮基層民眾的幸福與希望。
本次《今周刊》舉辦之「第十九屆財富管理銀行暨證券評鑑」從金融機構的產品多元性、服務普及性、教育推廣及社會影響力等面向進行評比，土地銀行以「普惠金融商品」、「弱勢友善金融」及「金融知識普及」三大主軸穩健前行，經多年深耕再獲肯定，成功擦亮「普惠金融」的金字招牌。
就「普惠金融商品」而言，土地銀行善用不動產專業優勢，開發出「樂齡安居信託整合服務」、「安養信託」、「樂活養老貸款」服務並配合政策引進小額終身壽險等合適理財產品，協助中高齡者與身心障礙族群實現資產保障與生活自主。
在「弱勢友善金融」方面，土地銀行落實身心障礙者權利公約（CRPD）、「銀行業公平對待高齡客戶自律規範」及「銀行業金融友善服務準則」規範，並定期對員工進行高齡客群友善教育訓練，增設無障礙服務櫃檯、無障礙ATM、視障語音、手語翻譯、多國語言ATM、完善智能客服功能及OTP驗證，提供身心障礙客戶跨行提款手續費減免、關懷提問及防詐、友善版定型化契約，保護弱勢客戶免受金融詐騙剝削。
在「金融知識普及」方面，土地銀行善用全國148家分行的綿密理財服務網絡，長期推廣定期定額投資、退休理財規劃、信託服務與保險保障等觀念，協助不同世代與族群逐步累積財富、提升金融素養。
土地銀行成立迄今近80年，始終以「豐厚、和諧、熱誠、創新」理念擴大普惠金融定位，自金融監督管理委員會辦理「金融服務業公平待客原則評核」評鑑以來，土地銀行不僅連續7次拿下優異肯定，更在其中6次創下銀行業成績排名前25％佳績，成功樹立以人為本的金融價值，為民眾建立更安心、更具溫度的理財體驗與服務。2025/10/30
