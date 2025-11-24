普發現金郵局臨櫃提領 基警第一分局全日巡護

%E4%B8%80 55

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】「全民+1 政府相挺」普發現金1萬元於24日開放郵局臨櫃領現，全台1292間郵局皆可領取，首週將依身分證號實施單、雙號分流。另65歲以上年長者及身心障礙人士將優先引導至友善服務窗口辦理。

%E4%BA%8C 22

因應臨櫃提領首日暴增之人潮，避免民眾因久候、證件不齊或其他事端而引起糾紛，基隆市警察局第一分局特針對轄內5處郵局提領處所規劃加強巡簽之作為，以維護提領處所及民眾安全；另並與各提領處所建立緊急聯絡窗口，以利及時處理突發狀況，為提領作業盡一份心力。

廣告 廣告

%E4%B8%89 15

分局長温基興表示，警力加強巡守及建立緊急聯絡窗口，可迅速處理突發事故，有助於秩序的維持，亦能讓作業人員及排隊提領民眾皆感安心；並呼籲民眾，開心提領普發現金之餘，亦要留意詐騙集團利用普發現金作為詐騙梗的相關話術，防止受騙，才能安心享受政府加碼福利。